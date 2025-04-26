Купить – это только часть дела: как легко открыть кокос – не надо ножа или штопора
- Кокос может добавить экзотики в повседневную жизнь.
- Многие не знают, как легко открыть кокос без ножа или штопора.
- Нужно запечь плод в духовке, пока не появится трещина.
Иногда всем хочется немного экзотики, и кокос – отличный вариант добавить обыденности оригинальности. Но далеко не все знают, как его открывать без лишней мороки и усилий.
Обычно после покупки кокоса люди пытаются открыть его с помощью ножа или другим "шумным" способом. Однако все значительно проще, если знать один секрет, рассказывает 24 Канал.
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Как легко открыть кокос
Открыть кокс без лишнего "гудения" нам поможет духовка. Этот самый простой метод – и точно самый безопасный.
Все, что нужно сделать – это разогреть духовку до 200 градусов и запечь кокос на 10 – 15 минут. Когда на плоде появится трещина – вынимаем его из духовки, охлаждаем и легко распиливаем с помощью ножа.
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