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19 июня, 01:02
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Не все то коньяк, что так называется: как отличить оригинал от подделки

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Коньяк следует хранить подальше от солнечных лучей, во избежание порчи продукта.
  • Натуральный коньяк оставляет четкие следы на стекле.

Коньяк – один из самых популярных алкогольных напитков, когда речь идет о досуге с близкими. И чтобы максимально насладиться моментом, нужно выбирать проверенную продукцию.

Выдержка, этикетка и цена – далеко не единственные показатели, на которые стоит обращать внимание при выборе коньяка. В чем еще разница между качественным напитком и фальсификатом – расскажет 24 Канал.

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Как отличить коньяк от подделки

В первую очередь обратите внимание, где хранится напиток. Коньяк не любит солнца, поэтому если лучи попадают на бутылку – лучше выбрать другой товар.

Обязательно возьмите бутылку и переверните. Натуральный коньяк, стекая, будет оставлять четкие следы. С донышка будут капать тяжелые капли.

Это же должно случиться, когда вы нальете напиток в бокал. На стекле должны оставаться "слезки" – спирт испаряется, а на стенках остаются эфирные масла.

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