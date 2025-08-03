Мед – это не только подсластитель чая и сладостей, но и большая порция пользы для вашего организма. Главное – выбрать качественный продукт, с которым вы получите именно такой эффект.

Украинские производители меда – одни из лучших в мире, однако есть те, кто готов пожертвовать репутацией ради краткосрочной выгоды. Что нужно знать, чтобы не потратить деньги на их некачественную продукцию – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Doc.ua.

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Как отличить мед от подделки?

Вид и вкус

Цвет меда может быть разным: бесцветным, так и белым, а также светло-желтым, желтым, темно-желтым, темным с различными оттенками. Он зависит от пигментов, которые есть в нектаре. Поэтому по этому параметру выявить подделку сложно.

Натуральный мед не имеет посторонних запахов и имеет сладкий, нежный, приятный вкус. Подделку часто слишком подслащивают, поэтому вы сразу почувствуете разницу.

Любимое дополнение к вкусностям / Фото Pixabay

Липкость

Достаточно взять каплю меда и растереть между пальцами. Натуральный мед не липкий, а вот подделка будет оставаться на пальцах из-за подсластителей.

Если покупаете мед на улице – попросите продавца сильно ударить по нему. От настоящего меда не будет ни одного брызга, зато подделка расплескается во все стороны.

Взаимодействие с водой и уксусом

Есть один легкий способ проверить качество меда в домашних условиях. Разбавьте воду и уксус, а затем добавьте в стакан мед. Если появится пена – ваш мед поддельный.

Поможет одно правило: как приготовить самое вкусное домашнее мороженое.