Настоящее или подделка: как легко проверить качество масла – проверенные мгновенные лайфхаки

Сливочное масло обязательно должно быть в каждом холодильнике. А для проверки его качества не нужна никакая лаборатория – вы вполне справитесь сами.

Каждый может легко убедиться в том, что в его холодильнике качественное сливочное масло. Как это сделать без лишних усилий – рассказывает 24 Канал.

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Этап покупки

Доверяйте надежным производителям, которые долго работают на рынке. Если выходит новый бренд по более низкой цене – внимательно изучите маркировку:

на упаковке должно быть указано "масло сливочное" или "масло крестьянское";

составляющие – молоко или сливочное сырье молоко или сливочное сырье;

срок годности – 2 – 3 месяца.

Проверяем масло дома

Когда вы вынимаете масло из холодильника, оно должно быть твердым и плохо намазываться на хлеб. В противном случае в ваших руках подделка.

Если растопить масло на сковороде, то в нем не будет комков белого или светло-желтого цвета. Если они появились, то вы имеете продукт с растительными жирами.

В качестве масла надо быть уверенным / Фото Freepik

Также можно воспользоваться кипятком. Хорошее масло полностью в нем растворится, а фальсификат образует осадок или будет выпадать "хлопьями".

А еще можно воспользоваться йодом – достаточно одной капли. Масло высокого качества не вступит в реакцию, а подделка станет бурой.

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