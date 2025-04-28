Настоящее или подделка: как легко проверить качество масла – проверенные мгновенные лайфхаки
Сливочное масло обязательно должно быть в каждом холодильнике. А для проверки его качества не нужна никакая лаборатория – вы вполне справитесь сами.
Каждый может легко убедиться в том, что в его холодильнике качественное сливочное масло. Как это сделать без лишних усилий – рассказывает 24 Канал.
К теме Вас не обманут, даже если очень стараться: как отличить икру от подделки
Этап покупки
Доверяйте надежным производителям, которые долго работают на рынке. Если выходит новый бренд по более низкой цене – внимательно изучите маркировку:
- на упаковке должно быть указано "масло сливочное" или "масло крестьянское";
- составляющие – молоко или сливочное сырье молоко или сливочное сырье;
- срок годности – 2 – 3 месяца.
Проверяем масло дома
Когда вы вынимаете масло из холодильника, оно должно быть твердым и плохо намазываться на хлеб. В противном случае в ваших руках подделка.
Если растопить масло на сковороде, то в нем не будет комков белого или светло-желтого цвета. Если они появились, то вы имеете продукт с растительными жирами.
В качестве масла надо быть уверенным / Фото Freepik
Также можно воспользоваться кипятком. Хорошее масло полностью в нем растворится, а фальсификат образует осадок или будет выпадать "хлопьями".
А еще можно воспользоваться йодом – достаточно одной капли. Масло высокого качества не вступит в реакцию, а подделка станет бурой.
Вкусно и оригинально: популярный салат из печени трески.