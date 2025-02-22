Вода, йод, водка: как отличить натуральное масло от подделки

Высокая цена – это далеко не гарантия, что вы покупаете хорошее качественное масло. Но есть хорошие новости: вы легко можете проверить добросовестность своего любимого производителя в домашних условиях.

Есть несколько проверенных способов, которые помогут подтвердить качество масла без лабораторных исследований. Как воспользоваться ими и оценить качество приобретенного продукта – рассказывает 24 Канал.

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Как отличить масло от подделки

Горячая вода

Хорошее масло полностью растворяется в воде, придавая ей молочный цвет. Если продукт образует осадок или выпадает "хлопьями" – это плохой знак о его качестве.

Горячая сковородка

Натуральное масло просто медленно тает на сковороде, спред и другие заменители начинают стрелять во все стороны и шкварчать.

В качестве масла надо быть уверенным / Фото Freepik

Йод

Растворите масло в воде и капните несколько капель йода. Настоящее масло не вступит в реакцию, а от йода ничего не останется. Если смесь станет бурой – лучше отказаться от потребления этого масла.

Водка

Нагреваем водку до 60 градусов и заливаем ею кусочек масла. Если жидкость станет насыщенного желтого цвета, то в продукте есть искусственные красители.

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