Наслаждение должно быть максимальным: как выбрать спелую и сладкую клубнику
- Клубника должна быть твердой, насыщенно красной с выразительным сладким ароматом, без белых или зеленых участков.
- Чрезмерно крупные ягоды могут быть невкусными и выращенными со стимуляторами роста.
Любимая ягода уже начала появляться на прилавках магазинов, и просто невозможно устоять перед соблазном ее купить. Но поскольку ее цена еще "кусается", стоит очень тщательно подходить к выбору клубники.
Чаще всего в этот период клубника импортная, поэтому необходимо тщательно присматриваться к ягоде. Как это сделать и выбирать самую сладкую клубнику – расскажет 24 Канал.
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Как выбирать спелую и сладкую клубнику
Чтобы выбрать действительно вкусную клубнику, стоит внимательно присмотреться к ее внешнему виду и аромату. Спелая ягода должна быть плотной, равномерно насыщенного красного цвета – без белых или зеленых участков.
Любимая ягода / Фото Freepik
Если присутствуют светлые пятна, это признак того, что ягода еще недозрела. Такая клубника часто имеет водянистую консистенцию и кисловатый вкус.
Особенно осторожно следует относиться к слишком большим ягодам – иногда их размер достигается благодаря стимуляторам роста, и в результате они теряют свой характерный аромат и вкус. Настоящая качественная клубника всегда пахнет ярко и сладко. Если запаха почти нет, вероятно, ягоды были собраны рано или имеют низкое качество.
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