Празднуем Всемирный день пиццы: 3 простых рецепта любимого блюда: 3 простых рецепта

Пицца – находка итальянской кухни, которая покорила мир. В современном виде она стала популярной в США, а теперь ею лакомятся во всех уголках планеты.

Главное в приготовлении пиццы – придерживаться рецептуры теста. А вот с начинкой можно экспериментировать, ведь здесь все зависит только от фантазии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Food Festival.

Читайте также Салат "Графиня" превзошел "Шубу": салат из свеклы, в который вы влюбитесь

Как приготовить пиццу Маргарита?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 500 граммов муки;

– 1 пакет сухих дрожжей 1 пакет сухих дрожжей;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 300 мл теплой воды;

начинка:

– 1/2 стакана томатного соуса;

– 200 граммов сыра Моцарелла;

– 1/2 стакана свежих листьев базилика;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

Так легко и вкусно / Фото "Простые рецепты"

Приготовление:

В миске смешайте муку, соль, сахар и сухие дрожжи. Влейте оливковое масло и теплую воду, замесите мягкое эластичное тесто. Вымешивайте руками около 10 минут до гладкости. Сформируйте шар, накройте полотенцем и оставьте подходить на 1 час. Готовое тесто разделите на две части и раскатайте в тонкие круги. Разогрейте духовку до 220 градусов. Выложите тесто на противень, смажьте томатным соусом, оставляя край без соуса. Добавьте нарезанную моцареллу, листья базилика, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Выпекайте 12 – 15 минут до румяной корочки.

Как приготовить пиццу Карбонара?

Пицца Карбонара – это сочетание любимых вкусов, которое исчезает со стола за считанные минуты, рассказывает портал Cookpad. А для экономии времени лучше купить готовое тесто – оно доступно в любом магазине. Или же можно воспользоваться предыдущим рецептом.

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 основа для пиццы;

– 150 граммов Моцареллы;

– 70 граммов Пармезана;

– 3 яйца;

– 125 граммов бекона;

– 3 столовые ложки томатного соуса;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– итальянские травы, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 градусов. Основу для пиццы выложите на противень с пергаментом и слегка смажьте оливковым маслом. Равномерно распределите томатный соус, оставляя небольшие бортики. Бекон нарежьте кусочками и слегка обжарьте на сухой сковороде до румяности. Моцареллу нарвите или нарежьте, пармезан натрите на мелкой терке. Выложите на основу моцареллу и бекон, посыпьте итальянскими травами, добавьте соль и перец. Поставьте пиццу в духовку и выпекайте до почти готового состояния и расплавленного сыра. Тем временем яйца слегка взбейте вилкой со щепоткой соли и перца. Достаньте пиццу из духовки, быстро полейте яичной смесью, посыпьте пармезаном и верните в духовку еще на несколько минут. Готовую пиццу сразу подавайте горячей.

Как приготовить пиццу Пепперони?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 25 граммов свежих дрожжей;

– 400 граммов муки высшего сорта;

– 1 стакан молока;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль по вкусу;

начинка:

– 200 граммов сыра Моцарелла;

– 150 граммов твердого сыра;

– 100 граммов салями Пепперони;

– 5 помидоров черри;

– базилик;

– томатный соус;

– свежий перец чили.

Приготовление:

Смешайте теплое молоко со свежими дрожжами в глубокой миске до однородности. Добавьте сахар и хорошо перемешайте, чтобы он полностью растворился. Постепенно всыпайте муку, добавьте соль и масло и замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте тесто отдохнуть примерно на 30 минут. Готовое тесто разделите на две части – из одного замеса получается две основы для пиццы. Нарежьте салями тонкими ломтиками. Моцареллу и твердый сыр натрите на терке. Помидоры черри разрежьте пополам, листья базилика промойте и обсушите. Раскатайте тесто, слегка припылите мукой и выложите на противень. Проколите вилкой, смажьте томатным соусом и посыпьте моцареллой. Разложите салями, добавьте твердый сыр, сверху выложите черри и базилик, по желанию притрусите чили. Выпекайте пиццу при 180 градусах около 25 минут.

Что еще приготовить?