Главное в приготовлении пиццы – придерживаться рецептуры теста. А вот с начинкой можно экспериментировать, ведь здесь все зависит только от фантазии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Food Festival.
Как приготовить пиццу Маргарита?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 500 граммов муки;
– 1 пакет сухих дрожжей 1 пакет сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 300 мл теплой воды;
начинка:
– 1/2 стакана томатного соуса;
– 200 граммов сыра Моцарелла;
– 1/2 стакана свежих листьев базилика;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.
Так легко и вкусно / Фото "Простые рецепты"
Приготовление:
- В миске смешайте муку, соль, сахар и сухие дрожжи. Влейте оливковое масло и теплую воду, замесите мягкое эластичное тесто.
- Вымешивайте руками около 10 минут до гладкости.
- Сформируйте шар, накройте полотенцем и оставьте подходить на 1 час.
- Готовое тесто разделите на две части и раскатайте в тонкие круги.
- Разогрейте духовку до 220 градусов.
- Выложите тесто на противень, смажьте томатным соусом, оставляя край без соуса.
- Добавьте нарезанную моцареллу, листья базилика, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Выпекайте 12 – 15 минут до румяной корочки.
Как приготовить пиццу Карбонара?
Пицца Карбонара – это сочетание любимых вкусов, которое исчезает со стола за считанные минуты, рассказывает портал Cookpad. А для экономии времени лучше купить готовое тесто – оно доступно в любом магазине. Или же можно воспользоваться предыдущим рецептом.
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 основа для пиццы;
– 150 граммов Моцареллы;
– 70 граммов Пармезана;
– 3 яйца;
– 125 граммов бекона;
– 3 столовые ложки томатного соуса;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– итальянские травы, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 220 градусов.
- Основу для пиццы выложите на противень с пергаментом и слегка смажьте оливковым маслом.
- Равномерно распределите томатный соус, оставляя небольшие бортики. Бекон нарежьте кусочками и слегка обжарьте на сухой сковороде до румяности.
- Моцареллу нарвите или нарежьте, пармезан натрите на мелкой терке. Выложите на основу моцареллу и бекон, посыпьте итальянскими травами, добавьте соль и перец.
- Поставьте пиццу в духовку и выпекайте до почти готового состояния и расплавленного сыра.
- Тем временем яйца слегка взбейте вилкой со щепоткой соли и перца.
- Достаньте пиццу из духовки, быстро полейте яичной смесью, посыпьте пармезаном и верните в духовку еще на несколько минут.
- Готовую пиццу сразу подавайте горячей.
Как приготовить пиццу Пепперони?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 25 граммов свежих дрожжей;
– 400 граммов муки высшего сорта;
– 1 стакан молока;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль по вкусу;
начинка:
– 200 граммов сыра Моцарелла;
– 150 граммов твердого сыра;
– 100 граммов салями Пепперони;
– 5 помидоров черри;
– базилик;
– томатный соус;
– свежий перец чили.
Приготовление:
- Смешайте теплое молоко со свежими дрожжами в глубокой миске до однородности.
- Добавьте сахар и хорошо перемешайте, чтобы он полностью растворился.
- Постепенно всыпайте муку, добавьте соль и масло и замесите мягкое, эластичное тесто.
- Накройте миску пищевой пленкой и оставьте тесто отдохнуть примерно на 30 минут.
- Готовое тесто разделите на две части – из одного замеса получается две основы для пиццы.
- Нарежьте салями тонкими ломтиками. Моцареллу и твердый сыр натрите на терке.
- Помидоры черри разрежьте пополам, листья базилика промойте и обсушите.
- Раскатайте тесто, слегка припылите мукой и выложите на противень. Проколите вилкой, смажьте томатным соусом и посыпьте моцареллой.
- Разложите салями, добавьте твердый сыр, сверху выложите черри и базилик, по желанию притрусите чили.
- Выпекайте пиццу при 180 градусах около 25 минут.
