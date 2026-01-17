Головне у приготуванні піци – дотримуватися рецептури тіста. А от з начинкою можна експериментувати, адже тут все залежить тільки від фантазії, розповідає 24 Канал з посиланням на Food Festival.

Як приготувати піцу Маргарита?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 500 грамів борошна;

– 1 пакет сухих дріжджів;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 300 мл теплої води;

начинка:

– 1/2 склянки томатного соусу;

– 200 грамів сиру Моцарелла;

– 1/2 склянки свіжого листя базиліка;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль та перець до смаку.

Так легко та смачно / Фото "Прості рецепти"

Приготування:

У мисці змішайте борошно, сіль, цукор і сухі дріжджі. Влийте оливкову олію та теплу воду, замісіть м’яке еластичне тісто. Вимішуйте руками близько 10 хвилин до гладкості. Сформуйте кулю, накрийте рушником і залиште підходити на 1 годину. Готове тісто поділіть на дві частини та розкачайте у тонкі круги. Розігрійте духовку до 220 градусів. Викладіть тісто на деко, змастіть томатним соусом, залишаючи край без соусу. Додайте нарізану моцарелу, листя базиліка, посоліть, поперчіть і збризніть оливковою олією. Випікайте 12 – 15 хвилин до рум’яної скоринки.

Як приготувати піцу Карбонара?

Піца Карбонара – це поєднання улюблених смаків, яке зникає зі столу за лічені хвилини, розповідає портал Cookpad. А для економії часу краще купити готове тісто – воно доступне у будь-якому магазині. Або ж можна скористатися попереднім рецептом.

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 основа для піци;

– 150 грамів Моцарели;

– 70 грамів Пармезану;

– 3 яйця;

– 125 грамів бекону;

– 3 столові ложки томатного соусу;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– італійські трави, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 220 градусів. Основу для піци викладіть на деко з пергаментом і злегка змастіть оливковою олією. Рівномірно розподіліть томатний соус, залишаючи невеликі бортики. Бекон наріжте шматочками й злегка обсмажте на сухій сковороді до рум’яності. Моцарелу нарвіть або наріжте, пармезан натріть на дрібній тертці. Викладіть на основу моцарелу та бекон, посипте італійськими травами, додайте сіль і перець. Поставте піцу в духовку та випікайте до майже готового стану й розплавленого сиру. Тим часом яйця злегка збийте виделкою з дрібкою солі та перцю. Дістаньте піцу з духовки, швидко полийте яєчною сумішшю, посипте пармезаном і поверніть у духовку ще на кілька хвилин. Готову піцу одразу подавайте гарячою.

Як приготувати піцу Пепероні?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 400 грамів борошна вищого гатунку;

– 1 стакан молока;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– ​сіль до смаку;

начинка:

– 200 грамів сиру Моцарелла;

– 150 грамів твердого сиру;

– 100 грамів салямі Пепероні;

– 5 помідорів черрі;

– базилік;

– томатний соус;

– свіжий перець чилі.

Приготування:

Змішайте тепле молоко зі свіжими дріжджами у глибокій мисці до однорідності. Додайте цукор і добре перемішайте, щоб він повністю розчинився. Поступово всипайте борошно, додайте сіль та олію й замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте миску харчовою плівкою та залиште тісто відпочити приблизно на 30 хвилин. Готове тісто розділіть на дві частини – з одного замісу виходить дві основи для піци. Наріжте салямі тонкими скибками. Моцарелу та твердий сир натріть на тертці. Помідори чері розріжте навпіл, листя базиліку промийте й обсушіть. Розкачайте тісто, злегка припиліть борошном і викладіть на деко. Проколіть виделкою, змастіть томатним соусом і посипте моцарелою. Розкладіть салямі, додайте твердий сир, зверху викладіть чері та базилік, за бажанням притрусіть чилі. Випікайте піцу при 180 градусах близько 25 хвилин.

