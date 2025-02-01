С магазинным не сравнить: ароматное овсяное печенье за 20 минут
Домашнее овсяное печенье – это великолепное сочетание нежности внутри и хрустящей корочки снаружи. Даже начинающие пекари могут легко приготовить это идеальное лакомство к чаю.
Простые ингредиенты и минимум вашего времени и печенье к чаю будет готово. Рецептом овсяного печенья, которое можно испечь всего за 20 минут, делится 24 Канал со ссылкой на Novosti24.
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Овсяное печенье за 20 минут
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 100 граммов мягкого сливочного масла;
– 12 столовых ложек овсянки;
– 8 столовых ложек муки;
– 7 столовых ложек сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
– корица – по вкусу.
Приготовление:
- Возьмите посудину, положите в нее размягченное масло и смешайте с яйцом.
- После этого добавьте все сухие ингредиенты и хорошо перемешайте.
- Сформируйте печенье и выложите его на противень, застеленный пергаментом. Разогрейте духовку до 200 градусов. Поставьте печенье в духовку и выпекайте в течение 15 минут.
- Смакуйте с молоком или с чаем.
Готово!
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