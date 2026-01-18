Любимые палюшки из картофеля и муки: рецепт, который покорил соцсети

Палюшки – это идеальная опция, когда нужно приготовить что-то вкусненькое без лишних усилий. А с любимым соусом они на вкус просто сказочно!

Палюшки – это древнее украинское блюдо, которое никогда не теряет актуальности и остается любимицей хозяек. 24 Канал предлагает подарить себе порцию удовольствия по рецепту с TikTok tak.smachno.tyt.

Как приготовить палюшки?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов картофеля (в идеале – вчерашнее пюре);

– 1 желток;

– 150 граммов муки;

– 20 граммов крахмала;

– соль по вкусу;

соус:

– томатное пюре;

– итальянские или прованские травы;

– любимый сыр.

Простой рецепт любимых палюшек: видео

Приготовление:

Отварите картофель, разомните его толкушкой, как на пюре, без масла и сметаны, и дайте остыть до едва теплого состояния. Добавьте крахмал, желток и соль. Постепенно подсыпайте просеянную муку и замесите мягкое, нежное тесто: сначала лопаткой, потом руками. Поставьте тесто в холодильник на 30 – 60 минут. Слегка припылите руки мукой и сформируйте шарики или палюшки желаемой формы. Тесто должно быть немного липким, но хорошо держать форму. Варите палюшки в подсоленной воде. Когда они всплывут, подождите еще 2 минуты и вынимайте. Параллельно разогрейте на сковороде томатное пюре со щепоткой итальянских специй. Переложите в соус готовые палюшки, осторожно переверните их со всех сторон, посыпьте тертым пармезаном и накройте крышкой, чтобы сыр расплавился.

Почему для палюшек лучше брать вчерашнее пюре?

Это не просто экономия и эффективное использование продуктов – речь идет о технологии приготовления. В картофеле, который постоял, лучший крахмал, что идеально для структуры блюда, передает Przyslij przepis.

А еще придется добавлять к палюшкам меньше муки. Это означает, что они будут более нежными и не "резиновыми".

