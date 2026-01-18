Палюшки – это древнее украинское блюдо, которое никогда не теряет актуальности и остается любимицей хозяек. 24 Канал предлагает подарить себе порцию удовольствия по рецепту с TikTok tak.smachno.tyt.
Как приготовить палюшки?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов картофеля (в идеале – вчерашнее пюре);
– 1 желток;
– 150 граммов муки;
– 20 граммов крахмала;
– соль по вкусу;
соус:
– томатное пюре;
– итальянские или прованские травы;
– любимый сыр.
Простой рецепт любимых палюшек: видео
Приготовление:
- Отварите картофель, разомните его толкушкой, как на пюре, без масла и сметаны, и дайте остыть до едва теплого состояния.
- Добавьте крахмал, желток и соль.
- Постепенно подсыпайте просеянную муку и замесите мягкое, нежное тесто: сначала лопаткой, потом руками.
- Поставьте тесто в холодильник на 30 – 60 минут.
- Слегка припылите руки мукой и сформируйте шарики или палюшки желаемой формы.
- Тесто должно быть немного липким, но хорошо держать форму.
- Варите палюшки в подсоленной воде.
- Когда они всплывут, подождите еще 2 минуты и вынимайте.
- Параллельно разогрейте на сковороде томатное пюре со щепоткой итальянских специй.
- Переложите в соус готовые палюшки, осторожно переверните их со всех сторон, посыпьте тертым пармезаном и накройте крышкой, чтобы сыр расплавился.
Почему для палюшек лучше брать вчерашнее пюре?
Это не просто экономия и эффективное использование продуктов – речь идет о технологии приготовления. В картофеле, который постоял, лучший крахмал, что идеально для структуры блюда, передает Przyslij przepis.
А еще придется добавлять к палюшкам меньше муки. Это означает, что они будут более нежными и не "резиновыми".
