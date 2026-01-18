Палюшки – це давня українська страва, яка ніколи не втрачає актуальності та залишається улюбленицею господинь. 24 Канал пропонує подарувати собі порцію задоволення за рецептом з TikTok tak.smachno.tyt.

Як приготувати палюшки?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 800 грамів картоплі (в ідеалі – вчорашнє пюре);
– 1 жовток;
– 150 грамів борошна;
– 20 грамів крохмалю;
– сіль до смаку;
соус:
– томатне пюре;
– італійські або прованські трави;
– улюблений сир.

Простий рецепт улюблених палюшок: відео

Приготування:

  1. Відваріть картоплю, розімніть її товкачкою, як на пюре, без масла та сметани, і дайте охолонути до ледь теплого стану.
  2. Додайте крохмаль, жовток і сіль.
  3. Поступово підсипайте просіяне борошно та замісіть м’яке, ніжне тісто: спочатку лопаткою, потім руками.
  4. Поставте тісто в холодильник на 30 – 60 хвилин.
  5. Злегка припиліть руки борошном і сформуйте кульки або палюшки бажаної форми.
  6. Тісто має бути трохи липким, але добре тримати форму.
  7. Варіть палюшки в підсоленій воді.
  8. Коли вони спливуть, зачекайте ще 2 хвилини й виймайте.
  9. Паралельно розігрійте на сковороді томатне пюре з дрібкою італійських спецій.
  10. Перекладіть у соус готові палюшки, обережно переверніть їх з усіх боків, посипте тертим пармезаном і накрийте кришкою, щоб сир розплавився.

Чому для палюшок краще брати вчорашнє пюре?

Це не просто економія і ефективне використання продуктів – йдеться про технологію приготування. У картоплі, яка постояла, кращий крохмаль, що ідеально для структури страви, передає Przyslij przepis.

А ще прийдеться додавати до палюшок менше борошна. Це означає, що вони будуть ніжнішими і не "гумовими".

