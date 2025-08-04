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4 августа, 17:02
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Вкусно, нежно и без вреда для фигуры: готовим ягодную панакоту без сахара

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Панакота – это нежный сливочный десерт из самой Италии. Его текстура покорит каждого.
  • Вариантов приготовления существует немало, но все чаще встречаются низкокалорийные версии. Поэтому предлагаем и вам рецепт панакоты без сахара.

Людям, которые заботятся о своей фигуре и здоровье, не нужно полностью отказываться от десертов, ведь существует множество полезных альтернатив. Популярным вариантом – является классическая панакота, но без сахара.

Это лакомство имеет нежную кремовую текстуру, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных гурманов. К тому же чрезвычайно просты в приготовлении. 24 Канал со ссылкой на Storinka делится рецептом малиновой панакоты.

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Как приготовить панакоту без сахара?

  • Время: 25 минут (2 – 3 часа на застывание)
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты: 
– 1 стакан сливок 33%; 
– 400 граммов маскарпоне; 
– 15 граммов желатина;
– 200 миллилитров воды; 
– 300 граммов малины; 
– щепотка ванилина.

Приготовление:

  1. Если малина замороженная, то разморозьте ее при комнатной температуре. Измельчите в блендере. Если ягоды кислые, добавьте по вкусу заменитель сахара.
     
  2. Желатин залейте холодной кипяченой водой и уберите на 15 минут.
     
  3. Смешайте сливки, маскарпоне, ванилин и желатин. Проварите массу на среднем огне несколько минут, не допуская сильного кипения.
     
  4. На дно подготовленных емкостей выложите сначала малиновое пюре, а сверху аккуратно залейте сливочной частью десерта. 
     
  5. Уберите панакоту в холодильник застыть на 2 – 3 часа и можете наслаждаться.

Приятного аппетита!

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