Людям, которые заботятся о своей фигуре и здоровье, не нужно полностью отказываться от десертов, ведь существует множество полезных альтернатив. Популярным вариантом – является классическая панакота, но без сахара.

Это лакомство имеет нежную кремовую текстуру, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных гурманов. К тому же чрезвычайно просты в приготовлении. 24 Канал со ссылкой на Storinka делится рецептом малиновой панакоты. Читайте также Минимум времени и 2 ингредиента: готовим ягодный мармелад, который расхватают за считанные секунды Как приготовить панакоту без сахара? Время: 25 минут (2 – 3 часа на застывание)

25 минут (2 – 3 часа на застывание) Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 1 стакан сливок 33%;

– 400 граммов маскарпоне;

– 15 граммов желатина;

– 200 миллилитров воды;

– 300 граммов малины;

– щепотка ванилина. Приготовление: Если малина замороженная, то разморозьте ее при комнатной температуре. Измельчите в блендере. Если ягоды кислые, добавьте по вкусу заменитель сахара.

Желатин залейте холодной кипяченой водой и уберите на 15 минут.

Смешайте сливки, маскарпоне, ванилин и желатин. Проварите массу на среднем огне несколько минут, не допуская сильного кипения.

На дно подготовленных емкостей выложите сначала малиновое пюре, а сверху аккуратно залейте сливочной частью десерта.

Уберите панакоту в холодильник застыть на 2 – 3 часа и можете наслаждаться. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: ароматные булочки с маком.