Нежнее просто не сделаете: рецепт панакоты с клубникой, которая погрузит в наслаждение

Пока продолжается сезон клубники, стоит попробовать все возможные десерты с любимой ягодой. 24 Канал советует обязательно воспроизвести рецепт панакоты с клубникой от портала "На пенсии".

К теме Лучший, чем в кондитерской: готовим невероятно нежный клубничный чизкейк: рецепт панакоты с клубникой

Ингредиенты:

– 400 граммов жирных сливок;

– 1 столовая ложка желатина;

– 2 столовые ложки сахара;

– 250 граммов клубники;

– сахар для соуса по вкусу;

– щепотка ванильного сахара.

Приготовление:

Желатин заливаем сливками и оставляем для набухания.

Параллельно в одной кастрюле нагреваем сливки с сахаром (1,5 ст. ложки) и ванилином, но не доводим до кипения.

В другой емкости осторожно подогреваем набухший желатин, только до полного растворения, не перегревая.

Далее обе смеси соединяем в одной посудине, тщательно перемешиваем с помощью венчика до однородной текстуры. Разливаем готовую массу по креманкам или формочкам.

Клубнику измельчаем блендером до пюре, добавляем к ней 1,5 ложки сахара и хорошо размешиваем. По желанию пюре можно немного прокипятить, чтобы получить более густой соус.

Когда клубничная масса остынет, поливаем ею охлажденный сливочный десерт. Украшаем сверху кусочками свежей клубники.