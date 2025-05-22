Пока продолжается сезон клубники, стоит попробовать все возможные десерты с любимой ягодой. 24 Канал советует обязательно воспроизвести рецепт панакоты с клубникой от портала "На пенсии".
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Рецепт панакоты с клубникой
- Время: 30 минут + застывание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов жирных сливок;
– 1 столовая ложка желатина;
– 2 столовые ложки сахара;
– 250 граммов клубники;
– сахар для соуса по вкусу;
– щепотка ванильного сахара.
Приготовление:
Желатин заливаем сливками и оставляем для набухания.
Параллельно в одной кастрюле нагреваем сливки с сахаром (1,5 ст. ложки) и ванилином, но не доводим до кипения.
В другой емкости осторожно подогреваем набухший желатин, только до полного растворения, не перегревая.
Далее обе смеси соединяем в одной посудине, тщательно перемешиваем с помощью венчика до однородной текстуры. Разливаем готовую массу по креманкам или формочкам.
Клубнику измельчаем блендером до пюре, добавляем к ней 1,5 ложки сахара и хорошо размешиваем. По желанию пюре можно немного прокипятить, чтобы получить более густой соус.
Когда клубничная масса остынет, поливаем ею охлажденный сливочный десерт. Украшаем сверху кусочками свежей клубники.
Ставим в холодильник, чтобы десерт застыл.
Приятного аппетита!
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