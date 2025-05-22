Поки триває сезон полуниці, варто спробувати усі можливі десерти з улюбленою ягодою. 24 Канал радить обовʼязково відтворити рецепт панакоти з полуницею від порталу "На пенсії".

До теми Кращий, ніж у кондитерській: готуємо неймовірно ніжний полуничний чизкейк

Інгредієнти:

– 400 грамів жирних вершків;

– 1 столова ложка желатину;

– 2 столові ложки цукру;

– 250 грамів полуниці;

– цукор для соусу до смаку;

– дрібка ванільного цукру.

Приготування:

Желатин заливаємо вершками і залишаємо для набухання.

Паралельно в одній каструлі нагріваємо вершки з цукром (1,5 ст. ложки) та ваніліном, але не доводимо до кипіння.

В іншій ємності обережно підігріваємо набухлий желатин, лише до повного розчинення, не перегріваючи.

Далі обидві суміші з’єднуємо в одній посудині, ретельно перемішуємо за допомогою вінчика до однорідної текстури. Розливаємо готову масу по креманках або формах.

Полуницю подрібнюємо блендером до пюре, додаємо до неї 1,5 ложки цукру та добре розмішуємо. За бажанням пюре можна трохи прокип’ятити, щоб отримати густіший соус.

Коли полунична маса охолоне, поливаємо нею охолоджений вершковий десерт. Прикрашаємо зверху шматочками свіжої полуниці.