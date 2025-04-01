Без чрезмерных усилий: идеальная "Венская пасха", которая долго будет рыхлой и влажной

Венское тесто для кулича стало одним из самых популярных и простых способов приготовления праздничной пасхальной выпечки. С минимальными усилиями этот рецепт позволяет домашним пекарям создавать восхитительные и ароматные куличи.

Получится рыхлая, влажная и нереально нежная пасха с мягкой глазурью и стильным декором. 24 Канал делится рецептом венской пасхи со ссылкой на победительницу 12-го сезона "МастерШеф" Валерию Матрохину.

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Пасха из венского теста с мягкой глазурью

Время: 1 час 40 минут

1 час 40 минут Порции: 1

Ингредиенты для опары:

– 180 – 200 граммов сахара;

– 3 яйца;

– 20 граммов свежих дрожжей;

– 125 миллилитров теплого молока.



Для теста:

– 100 граммов сливочного масла;

– 500 граммов муки;

– 1/3 чайной ложки смеси специй (куркума, кардамон, мускатный орех, гвоздика, бадьян, корица);

– 1 чайная ложка цедра лимона и апельсина;

– экстракт ванили;

– 50 граммов миндаля;

– 100 граммов сухофруктов.



Для мягкой глазури:

– 1 яичный белок;

– 50 граммов сахара;

– 1 грамм желатина + 5 граммов воды;

– 1/4 чайной ложки лимонного сока.

Как приготовить: смотрите видео

Приготовление:

Смешайте сахар с яйцом, а молоко с дрожжами. Затем обе жидкости смешайте в большой миске и оставьте в теплом месте на 10 – 12 часов (накройте тарелкой и аккуратно заверните в одеяло).

В конце опара будет иметь не очень пышную консистенцию со многими пузырьками.

После выстаивания опары, постепенно добавьте к ней мягкое сливочное масло, просеянную дважды муку, смесь специй, цедру лимона и апельсина, и ванильный экстракт.

Замесите тесто и вымешивайте до однородности в течение 20 – 30 минут. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час.

Снимите кожуру с миндаля, который предварительно ошпарили, сухофрукты сначала промойте водой, а затем замочите на 20 – 30 минут в роме или бренди. Просушите бумажным полотенцем и слегка обваляйте в муке.

Через 1 час добавьте сухофрукты и орехи в тесто и снова вымешайте, чтобы они равномерно распределились в тесте.

Накройте полотенцем и снова оставьте в теплом месте еще на 50 – 60 минут.

Смажьте формы для выпекания жиром. Руки можете также смазать растительным маслом, а на дно формы выложите круги из пергамента и также смажьте их.

Возьмите часть теста, придайте ему округлую форму, как на видео, и разложите в формы. Тесто должно занимать примерно 1/3 объема.

Дайте тесту подойти и увеличиться в объеме в 1,5 – 2 раза. Выпекайте в разогретой духовке в режиме верх-низ в течение 30 – 40 минут, в зависимости от размера форм и духовки.

Готовые куличи достаньте из форм и дайте остыть.

Для глазури желатин залейте водой, дайте набухнуть и растопите его в микроволновке или на водяной бане. Главное – не доводите до кипения.

Миску с яичным белком поставьте на паровую баню, добавьте сахар и взбейте до густой белой пены, влейте растопленный желатин и взбивайте еще 30 секунд.

Покройте куличи щедрым слоем глазури и украсьте декором по своему вкусу.

Готово!

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