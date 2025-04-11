Вы будете готовить его не только в пост: сытный паштет из фасоли, который удивит изяществом

Паштет – это лучшая опция, когда речь идет о вкусном перекусе или быстром завтраке. И есть рецепты, которые на вкус так же, как их мясные аналоги.

Паштет из фасоли станет вашим надежным повседневным спутником даже вне поста. Он вкусный, готовится без усилий и очень универсальный, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТикТок kudriava.food.

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Рецепт паштета из фасоли

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 12

Ингредиенты:

– банка консервированной фасоли в собственном соку;

– банка консервированной фасоли в томатном соусе;

– 4 маринованных перца;

– 2 столовые ложки французской горчицы;

– 1 луковица;

– зубчик чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Пропускаем через мясорубку фасоль в нежном соусе, фасоль в томатном соусе и маринованный перец. Мелко нарезаем лук и обжариваем его до золотистого цвета на разогретой сковороде с маслом. Добавляем к луку измельченную фасоль с перцем, хорошо перемешиваем, солим, перчим, добавляем французскую горчицу и тертый чеснок, снова все тщательно перемешиваем. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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