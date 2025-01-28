28 января 2025, 17:29
Просто тает во рту: готовим нежнейший паштет из куриной печени
Паштет из куриной печени – вкусная закуска, которая идеально подойдет как для завтрака или перекуса, так и для обеда и ужина. Сочетать этот нежный и ароматный паштет стоит со свежим хлебом.
Такой паштет готовится довольно просто. 24 Канал со ссылкой на TrueUA делится рецептом нежнейшего паштета из куриной печени.
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Паштет из куриной печени
- Время: 25 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 500 граммов куриной печени;
– 1 лук репчатый;
– 1 морковь;
– 200 миллилитров сливок 18 – 20%;
– 50 граммов сливочного масла;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– соль, черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
- Лук очистите и нарежьте крупными кубиками, а морковь натрите на крупной терке.
- Печень промойте и нарежьте на средние кусочки.
- На разогретом растительном масле обжарьте лук в течение 5 минут. Добавьте морковь и тушите еще несколько минут.
- К овощам добавьте печень и обжарьте ее до изменения цвета. Добавьте сливки, масло, соль, перец и тушите все вместе еще 10 минут.
- Охлажденные ингредиенты для паштета взбейте блендером до однородного состояния.
- Переложите паштет в герметично закрывающийся сосуд, накройте пищевой пленкой в контакт и оставьте в холодильнике минимум на 2 часа.
Приятного аппетита!
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