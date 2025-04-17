Месить долго не надо, а вкус невероятный: рецепт паски в мультиварке
Те, кто не имеет духовки, все равно могут приготовить праздничную паску с помощью мультиварки. Этот альтернативный метод позволяет каждому насладиться вкусным пасхальным угощением, независимо от кухонных приборов.
Тесто для этой выпечки поднимается непосредственно в чаше мультиварки. В результате выпечка получается широкой и низкой, но при этом необычайно ароматной и вкусной. Рецептом паски в мультиварке делится 24 Канал.
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Паска в мультиварке
- Время: 4 часа
- Порции: 1
Ингредиенты для теста:
– 550 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 100 граммов сливочного масла;
– 150 граммов изюма;
– 120 граммов цукатов;
– 120 граммов коньяка;
– щепотка ванилина;
– щепотка соли.
Для опары:
– 200 миллилитров молока или сливок;
– 4 столовые ложки муки;
– 1 столовая ложка сахара;
– 8 граммов сухих дрожжей.
Приготовление:
- Яйца и молоко должны быть комнатной температуры. Изюм замочите в горячей воде на 10 минут, затем обсушите и вместе с цукатами обваляйте в муке.
- Для опары слегка подогрейте молоко или сливки, смешайте с дрожжами, мукой и сахаром. Перемешайте до однородности и поставьте на 40 минут в теплое место.
- Для теста взбейте яйца с сахаром, щепоткой соли и ванилина. Затем добавьте растопленное сливочное масло. В яичную смесь вмешайте готовую опару.
- В тесто постепенно вмешивайте муку. Сначала замешивайте тесто ложкой, а когда оно станет слишком тугим – месите руками. Тесто достаточно перемешать до однородности, не вымешивайте слишком долго.
- Выложите тесто в чашу мультиварки, смазанную подсолнечным маслом. Включите режим "Мультиповар" и поставьте температуру 30 градусов. Оставьте тесто подниматься на 1 час. Если такого режима нет, можно накрыть чашу с тестом полотенцем и поставить в теплое место.
- После того, как тесто поднялось и увеличилось вдвое, переложите его на присыпанный мукой стол. Вмешайте в тесто цукаты, изюм и ложку коньяка. Тесто перемешайте до однородности.
- Чашу мультиварки вымойте, обсушите и снова смажьте маслом. Выложите в нее тесто и оставьте для подъема на 30 минут в режиме "Мультипекарь" или в теплом месте. Тесто увеличится наполовину.
- После этого включите режим "Выпечка" на 1 час и 40 минут. Затем включите режим "Подогрев" на 20 минут и откройте крышку мультиварки. После этого выпечка готова.
Приятного аппетита!
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