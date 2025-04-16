Вкуснее паски может быть только паска с нутеллой: лучший рецепт праздничной выпечки

Паска с нутеллой – это очень вкусно, сладко и современно. Порадуйте своих родных таким праздничным десертом, и будьте готово, что дети просто расцелуют за эту выпечку.

Лучшим рецептом паски с шоколадной начинкой нутеллы на Пасху 2025 делится 24 Канал со ссылкой на Елизавету Глинскую. Читайте также Влажная грузинская пасха, которая долго не черствеет: проверенный рецепт с секретным ингредиентом Паска с нутеллой от Лизы Глинской Время: примерно 16 часов (с расстойками)

примерно 16 часов (с расстойками) Порции: 3 средних паски Ингредиенты:

– 300 миллилитров молока;

– 600 граммов муки;

– 22 граммов дрожжей;

– 150 граммов сахара;

– 5 яиц;

– 1 цедра апельсина;

– 100 граммов сливочного масла;

– 70 граммов какао-порошка;

– 5 граммов соли;

– 400 граммов "Nutella". Приготовление: Приготовьте опару – соедините дрожжи с теплым молоком, разомните их. Просейте муку через сито в молоко, перемешайте до однородности.

Накройте опару пленкой или полотенцем, поставьте в теплое место на 1,5 – 2 часа.

Приготовьте тесто. Соедините опару, яйца, молоко, сахар и дрожжи. Перемешайте.

Перемешайте муку с солью, добавьте через сито к массе с опарой. Добавьте туда же какао-порошок. Натрите цедру и перемешайте.

Добавьте сливочное масло и снова перемешайте. Переложите в большую миску, накройте пленкой и уберите в теплое место на 2 часа.

Обомните тесто, переложите его в большую миску или контейнер, накройте и уберите для второго подхода в холодильник на 8 – 10 часов.

Сформируйте пасочки. Смажьте руки и рабочую поверхность маслом, переложите тесто, вмешайте в него изюм и цукаты.

Разделите тесто на 4 части, сформируйте лепешки, выложите в формы. Оставьте в теплом месте на 1,5 – 2 часа – для третьего подхода. Поставьте в разогретую до 165 градусов духовку на 40 минут. Достаньте пасочки, дайте им остыть.

Срежьте в центре каждой пасочки "крышечку" диаметром 3 – 4 сантиметра, вырежьте отверстие. Наполните пасочки начинкой из нутеллы – по 100 граммов в каждую пасочку. Закройте отверстия сверху крышками. Задекорируйте по вкусу. Готово! Тоже испеките: настоящая украинская закосиченная паска.