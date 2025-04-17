Пышная и вкусная: выпекаем паску на сухих дрожжах
Паски – являются неотъемлемой частью пасхальных празднований. Обычно изготовленная из дрожжевого теста, эта праздничная выпечка украшается глазурью и разноцветными посыпками.
Для приготовления пасхальной сдобы можно использовать не только свежие дрожжи, но и сухие. 24 Канал со ссылкой на Окна делится рецептом паски на сухих дрожжах.
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Паска на сухих дрожжах
- Время: примерно 4 часа 30 минут
- Порции: 3 – 4 средние паски
Ингредиенты:
– 250 миллилитров молока;
– 5 граммов сухих дрожжей;
– 600 граммов пшеничной муки;
– 4 куриных яйца;
– 60 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сахара;
– 20 граммов ванильного сахара;
– 100 граммов изюма;
– 50 миллилитров растительного масла;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Прежде всего подготовьте опару для теста. В теплое молоко добавьте 1 столовую ложку сахара и 2 столовые ложки муки. Все хорошо перемешайте и добавьте сухие дрожжи.
- Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 30 минут.
- Отделите белки от желтков. Взбейте желтки с сахаром, оставшимся и ванильным сахаром.
- В опару добавьте взбитые желтки, масло, растопленное сливочное масло, белки и муку, хорошо все перемешайте. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 2 часа. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое.
- В это время подготовьте изюм. Залейте кипятком, подождите несколько минут и выжмите лишнюю воду. Добавьте его в тесто и разложите по формам, примерно заполнив их на 2/3. Накройте полотенцем и снова оставьте на час.
- Выпекайте паски на сухих дрожжах в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Готовность пасок проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой.
- Готовые паски украсьте глазурью, присыпкой, цукатами, фруктами или чем-то другим на свой вкус.
Паска на сухих дрожжах готова!
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