Такого блюда из печени вы еще не пробовали: венецианский рецепт для настоящих гурманов
Итальянская кухня – это всегда о ярких вкусах, простых рецептах и особых сочетаниях. Кроме классической пиццы и пасты она может похвастаться многими традиционными блюдами, которые поражают своей гармонией.
Одним из таких является Fegato alla Veneziana – нежная телячья печень с ароматным карамелизированным луком. Главный секрет этого блюда – медленное тушение лука, который превращается в соус и балансирует насыщенный вкус печени, сообщает 24 канал со ссылкой на Beszamel. Этот рецепт имеет глубокие корни и берет начало еще с римских времен.
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Рецепт печени по-венециански
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов телячьей или свиной печени;
– 2 большие сахарные луковицы;
– 50 миллилитров белого вина или 1 столовая ложка винного уксуса или 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 3 – 5 свежих листьев шалфея;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу.
Приготовление:
- Промойте печень и обсушите бумажными полотенцами. Порежьте ломтиками или соломкой.
- Лук нарежьте тонкими кольцами или перьями.
- Растопите масло на сковороде, добавьте оливковое масло.
- Добавьте лук и обжарьте до прозрачности.
- Влейте вино, уксус или лимонный сок, перемешайте.
- Добавьте печень и тушите на среднем огне примерно 10 минут, периодически помешивая.
- Лучше всего сочетается с полентой или картофельным пюре.
Приятного аппетита!
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