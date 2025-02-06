Конвертики любви: почтовое печенье ко Дню Валентина, которое растопит сердце любого

День святого Валентина уже не за горами, что побуждает многих завершить свои планы на это особенное событие. Хотя основной подарок для любимого человека уже может быть выбран, стоит дополнить его тематическими лакомствами.

Идеальным вариантом станет печенье-конвертики, которое растопит сердце каждого. Как приготовить почтовое печенье ко Дню всех влюбленных рассказывает 24 Канал со ссылкой на фудблогера Юлию Сенич. Читайте также Вафельные трубочки со вкусом детства: готовим любимое лакомство с кремом дома Печенье-конвертики на Валентина Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 100 граммов сахарной пудры или сахара;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– джем (густой);

– ванильный сахар;

– красный краситель по желанию. Как приготовить печенье-конвертики ко Дню влюбленных: смотрите видео Приготовление: К просеянной муке всыпьте сахарную пудру и щепотку соли. Добавьте холодное сливочное масло и руками перетрите в крошку.

Вбейте яйцо и замешайте мягкое, эластичное тесто. Обмотайте тесто пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 1 час.

Отрежьте от теста примерно 20% на сердечки (просто добавьте к нему пищевой краситель).

Большую часть теста раскатайте в пласт средней толщины, нарежьте на одинаковые квадратики и в середину положите джем.

Сформируйте конвертики и сверху положите сердечко. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 – 15 минут. Приятного аппетита! Понравился десерт? Тогда приготовьте и лимонный кекс с изюмом.