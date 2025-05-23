Лучшие конфеты детства: как сделать печенье "Каштаны", которые начали незаслуженно забывать

Многие воспоминания детства связаны с разнообразными вкусностями. Печенье "Каштаны" точно среди них, однако сегодня их уже редко увидишь на прилавках кондитерских.

Это печенье не только погрузит в приятную ностальгию, но и станет идеальным дополнением к чаю или кофе. А еще вас порадует то, что для него не нужно сложных ингредиентов или кулинарных манипуляций. 24 Канал предлагает вспомнить это замечательное лакомство по рецепту портала "На пенсии".

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Рецепт печенья "Каштаны"

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 5 вареных желтков;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 400 граммов муки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 35 четвертинок грецкого ореха;

глазурь:

– 200 граммов сахара;

– 2 столовые ложки какао-порошка;

– 100 граммов сливочного масла;

– 50 миллилитров молока;

– 250 граммов вафель.

Приготовление:

Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером в течение 2 – 3 минут до светлой и воздушной консистенции. Желтки протрите через сито, добавьте к ним сметану и еще раз взбейте до однородности. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Поделите тесто пополам – одну часть накройте, а из другой сформируйте жгут. Нарежьте жгут на 15 – 17 равных кусочков, в каждый заверните по четверти грецкого ореха. Выложите сформированные "каштанчики" на противень с пергаментом и выпекайте при температуре 190 градусов примерно 35 минут. Вафли предварительно охладите в морозильной камере 30 – 60 минут, а затем натрите на средней терке. Для глазури смешайте молоко, сахар и масло. Нагревайте, пока сахар полностью не растворится, и доведите до кипения. Оставьте остыть на 5 минут. Каждое пирожное окуните в теплую глазурь, затем обваляйте в вафельной крошке. Остудите в холодильнике 30 минут до полного застывания глазури.

Приятного аппетита!

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