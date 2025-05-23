Лучшие конфеты детства: как сделать печенье "Каштаны", которые начали незаслуженно забывать
- Печенье "Каштаны" были популярными в детстве, но сейчас они редко встречаются в магазинах.
- Для приготовления этого печенья нужны самые простые ингредиенты и немного терпения.
Многие воспоминания детства связаны с разнообразными вкусностями. Печенье "Каштаны" точно среди них, однако сегодня их уже редко увидишь на прилавках кондитерских.
Это печенье не только погрузит в приятную ностальгию, но и станет идеальным дополнением к чаю или кофе. А еще вас порадует то, что для него не нужно сложных ингредиентов или кулинарных манипуляций. 24 Канал предлагает вспомнить это замечательное лакомство по рецепту портала "На пенсии".
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Рецепт печенья "Каштаны"
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 5 вареных желтков;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 400 граммов муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 35 четвертинок грецкого ореха;
глазурь:
– 200 граммов сахара;
– 2 столовые ложки какао-порошка;
– 100 граммов сливочного масла;
– 50 миллилитров молока;
– 250 граммов вафель.
Приготовление:
Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером в течение 2 – 3 минут до светлой и воздушной консистенции.
Желтки протрите через сито, добавьте к ним сметану и еще раз взбейте до однородности.
Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто.
Поделите тесто пополам – одну часть накройте, а из другой сформируйте жгут.
Нарежьте жгут на 15 – 17 равных кусочков, в каждый заверните по четверти грецкого ореха.
Выложите сформированные "каштанчики" на противень с пергаментом и выпекайте при температуре 190 градусов примерно 35 минут.
Вафли предварительно охладите в морозильной камере 30 – 60 минут, а затем натрите на средней терке.
Для глазури смешайте молоко, сахар и масло. Нагревайте, пока сахар полностью не растворится, и доведите до кипения. Оставьте остыть на 5 минут.
Каждое пирожное окуните в теплую глазурь, затем обваляйте в вафельной крошке.
Остудите в холодильнике 30 минут до полного застывания глазури.
Приятного аппетита!
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