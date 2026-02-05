Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Школьное печенье "персики" показали в "Бриджертонах": как его сделать дома
5 февраля, 18:45
2

Школьное печенье "персики" показали в "Бриджертонах": как его сделать дома

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • В сериале "Бриджертоны" появилось знаменитое печенье из школьной столовой.
  • Для приготовления нужны ингредиенты, такие как масло, сахарная пудра, яйцо, картофельный крахмал, мука, разрыхлитель, персики, персиковое и клубничное желе.

Сериал "Бриджертоны" уже наделал немало шума. Дело не только в сюжете и актерах – там даже знакомое печенье!

Так приятно, когда простые вкусности из детства появляются на телеэкранах по всему миру. Пирожные "персики" снова стали популярными – и легче всего готовить их будет по рецепту портала Cookpad.

Читайте также Универсальный крем для любой выпечки за считанные минуты: он делает десерты шедевральными

Как приготовить печенье "персики"?

  • Время: 2 часа
  • Порций: 12

Ингредиенты: 
– 100 граммов масла;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 1 яйцо;
– 50 граммов картофельного крахмала;
– 200 граммов муки;
– 8 граммов разрыхлителя;
начинка:  
– 300 граммов почищенных персиков;
– 70 граммов персикового желе;
для обкатки: 
– 70 граммов желе персика;
– 70 г желе клубники;
– 4 столовые ложки воды.

Такое приятное воспоминание детства / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

  1. Разотрите размягченное масло с пудрой, вмешайте яйцо, а затем постепенно подсыпайте муку с крахмалом и разрыхлителем до получения мягкого теста.
  2. Сформируйте 24 шарика и облепите ими обернутые фольгой половинки ореховой скорлупы, имитируя форму персика. Выпекайте при температуре 180 градусов.
  3. После 20 минут в духовке осторожно достаньте скорлупу из горячей выпечки, оставляйте печься до готовности.
  4. Для начинки приготовьте густую массу из персиков: измельчите блендером, прокипятите и смешайте с персиковым желе.
  5. Когда этот "кисель" начнет густеть, наполните им пустые половинки печенья и соедините их попарно.
  6. Для реалистичного вида окуните каждый "персик" в концентрированный раствор фруктового желе, а затем обваляйте в сухих гранулах для создания эффекта бархатной кожуры.

Как еще можно украсить пирожные?

Чтобы печенье приобрело еще более яркий вид, окрашивать его можно в соке моркови и свеклы. Они естественные и более устойчивые, рассказывает Moje gotowanie.

А еще после этого пирожные слегка обсыпают сахаром. Не передерживайте печенье в красителях, чтобы оно не размокло.

Что вкусного приготовить?