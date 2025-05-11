Это печенье готовили все бабушки: рецепт мягкого печенья на сметане, которое вернет в детство

Вкусное печенье, которым угощала бабушка – одно из лучших воспоминаний детства. Поэтому это лакомство не только порадует вкусом, но и вернет в такую теплую ностальгию.

Это печенье всегда получается нежным и мягким, идеально дополняя любимые чай или кофе. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала "На пенсии", как это когда-то делали наши бабушки.

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Рецепт печенья на сметане

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 100 граммов сметаны;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 100 граммов сливочного масла;

– 320 граммов муки;

для верха

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Просейте муку в глубокую миску, добавьте сахар и разрыхлитель, хорошо перемешайте. Затем добавьте мягкое сливочное масло и перетрите его с мукой до образования крошки. Вбейте яйцо, добавьте сметану, ванильный сахар и замесите тесто. Дайте ему отдохнуть 10 минут. Раскатайте тесто в круг толщиной до 1 сантиметра. Взбейте яйцо вилкой и равномерно смажьте им тесто, посыпьте сверху сахаром. Используйте форму для печенья или просто стакан, чтобы вырезать печенье. Выложите вырезанные печенья на лист, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут.

Приятного аппетита!

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