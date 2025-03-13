Не успеете даже чай заварить, а оно уже готово: простое песочное печенье с шоколадом

Очень популярным сейчас стало песочное печенье с шоколадом. И приготовить его легче, чем кажется. Нужно всего 20 минут, а ингредиенты для него есть на каждой кухне.

24 Канал со ссылкой на WomanLife предлагает рецепт простого песочного печенья с шоколадом. Пока будет выпекаться – успеете заварить чай! Читайте также Домашние круассаны, будто из Парижа: готовим выпечку уровня "кондитерской" Песочное печенье с шоколадом Время: 20 минут

20 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 100 граммов сахара;

– 120 миллилитров растительного масла;

– 220 граммов муки;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

– сахар;

– шоколад. Приготовление: В емкости смешайте яйцо с сахаром.

Влейте масло и всыпьте просеянную муку с разрыхлителем. Замесите тесто.

Тесто можете заложить в кондитерский мешок или шприц для печенья. Сделайте его в виде полосок.

Переложите печенье на пергамент и поставьте выпекаться в духовку на 10 минут при температуре 180 – 200 градусов.

Шоколад растопите, обмокните половину печенья в шоколад и положите для застывания. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: рецепт печенья "Oreo".