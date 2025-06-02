Минимум хлопот и максимум наслаждение: легкая запеканка из кабачков – фаворит на несколько месяцев

Кабачки – это вкусная и замечательная основа для множества блюд. Хорошей идеей будет приготовить из них пирог, который значительно упростит жизнь каждой хозяйки.

Этот пирог станет одним из ваших любимых рецептов на этот сезон. Он не будет терять актуальности, пока на полках магазинов и прилавках на рынках будут кабачки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт пирога с кабачками

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов кабачков;

– 100 граммов сыра;

– 2 яйца;

– 100 граммов сметаны;

– 0,5 чайной ложки соды;

– 150 граммов муки;

– соль и перец по вкусу;

– зелень (укроп, петрушка) по вкусу.

Приготовление:

Кабачки натрите на крупной терке, после чего тщательно отожмите сок. Сыр измельчите ножом или натрите, зелень мелко нашинкуйте. Смешайте сметану с содой и оставьте на 5 минут. Добавьте яйца, посолите и поперчите, размешайте все вилкой. Постепенно добавьте муку и перемешайте до образования однородного теста. Затем добавьте натертые кабачки, сыр и измельченную зелень, хорошо перемешайте еще раз. Выложите готовую массу в смазанную маслом форму для запекания. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 40 – 50 минут, пока верх не станет аппетитно золотистым.

Приятного аппетита!

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