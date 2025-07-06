Гора ягод и невероятная начинка: рецепт пирога "Летняя фантазия"

В этом пироге все, за что мы так любим лето. Это тот случай, когда все ингредиенты соединены максимально дома.

Этот летний пирог способен удивить даже тех, кто не может представить свою жизнь без сладенького. Песочное тесто, нежная начинка и вишневые акценты – перед таким соблазном просто невозможно устоять, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька". Не пропустите Идеальные пропорции и сказочный результат: варенье из смородины – вкус, который граничит с изысканностью Рецепт пирога с вишнями Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8 Ингредиенты:

песочное тесто:

– 2 яйца;

– 60 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 250 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 100 граммов сливочного масла;

творожная начинка:

– 360 граммов творога кисломолочного сыра;

– 150 граммов сметаны;

– 140 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 25 граммов крахмала;

– ваниль;

вишневая начинка:

– 400 граммов вишни;

– 60 граммов сахара;

– 12 граммов крахмала;

– 60 граммов алкоголя или воды. Приготовление: Муку с разрыхлителем просеиваем, перетираем с маслом в крошку. Добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Выкладываем в застеленную пергаментом форму, формируем бортики и ставим в холодильник на 30 минут. Все ингредиенты для творожной начинки смешиваем и перебиваем блендером до однородности. Выкладываем творожную начинку в тесто и выпекаем при 180 градусах 35 минут. Вишни с другими ингредиентами кладем в кастрюлю, доводим до закипания и варим минуту. Отставляем охлаждаться. Когда пирог остынет, выкладываем на него вишневую начинку. Можно подавать пирог сразу, но лучше поставить на несколько часов в холодильник. Приятного аппетита! Вкусно и сочно: как приготовить классический американский бургер.