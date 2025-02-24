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24 февраля, 10:36
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Пирог "12 ложек": нежная и воздушная итальянская выпечка, на приготовление которой нужно несколько минут

Лилия Имбировская-Сиваковская

Каждой хозяйке нравится, когда дома есть что-то вкусненькое к кофе или чаю. Не надо долго фантазировать – этот пирог имеет все шансы стать ежедневным ритуалом.

Если в вашем морозильнике есть замороженные ягоды, то добавить их в тесто будет очень кстати. Когда у вас возникнет потребность приготовить что-то вкусненькое из простых ингредиентов, а времени останется мало, 24 Канал советует вспомнить этот рецепт от портала "На пенсии".

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Рецепт быстрого пирога "12 ложек"

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 12 столовых ложек растительного масла;
– 12 столовых ложек молока;
– 12 столовых ложек сахара;
– 12 столовых ложек муки;
– чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте яйца, масло и молоко, затем добавьте сахар и щепотку соли. Взбейте все венчиком. Яйца и молоко должны быть комнатной температуры.
  2. Смешайте муку с разрыхлителем и осторожно добавьте к жидкой массе. Перемешайте до получения теста средней консистенции.
  3. Подготовьте форму для выпекания, смазав ее сливочным маслом и посыпав манкой.
  4. Осторожно вылейте тесто в форму и выпекайте 40 минут при температуре 180 градусов.
  5. После завершения выпекания выключите духовку и оставьте пирог настояться еще 10 минут в закрытой духовке.
  6. Готовый пирог украсьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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