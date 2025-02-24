Пирог "12 ложек": нежная и воздушная итальянская выпечка, на приготовление которой нужно несколько минут

Каждой хозяйке нравится, когда дома есть что-то вкусненькое к кофе или чаю. Не надо долго фантазировать – этот пирог имеет все шансы стать ежедневным ритуалом.

Если в вашем морозильнике есть замороженные ягоды, то добавить их в тесто будет очень кстати. Когда у вас возникнет потребность приготовить что-то вкусненькое из простых ингредиентов, а времени останется мало, 24 Канал советует вспомнить этот рецепт от портала "На пенсии". Интересно Подойдет к любому салату: любимый соус французов из 5 ингредиентов Рецепт быстрого пирога "12 ложек" Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 12 столовых ложек растительного масла;

– 12 столовых ложек молока;

– 12 столовых ложек сахара;

– 12 столовых ложек муки;

– чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли. Приготовление: В глубокой миске смешайте яйца, масло и молоко, затем добавьте сахар и щепотку соли. Взбейте все венчиком. Яйца и молоко должны быть комнатной температуры. Смешайте муку с разрыхлителем и осторожно добавьте к жидкой массе. Перемешайте до получения теста средней консистенции. Подготовьте форму для выпекания, смазав ее сливочным маслом и посыпав манкой. Осторожно вылейте тесто в форму и выпекайте 40 минут при температуре 180 градусов. После завершения выпекания выключите духовку и оставьте пирог настояться еще 10 минут в закрытой духовке. Готовый пирог украсьте сахарной пудрой. Приятного аппетита! Дети его просто обожают: рецепт знаменитого пирожного "Киндер Пингви".