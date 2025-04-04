Все хозяйки от него в восторге: заливной пирог с капустой – идеальный ужин на всю семью
Пироги с начинкой никогда не нужно ставить в холодильник. Они такие легкие и вкусные, что исчезают со стола просто мгновенно.
Ничто так не упрощает жизнь хозяйки как ароматный заливной пирог, на запах которого на кухню немедленно сбегается вся семья. 24 Канал предлагает вариант с капустой от портала "На пенсии".
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Рецепт заливного пирога с капустой
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 550 граммов муки;
– 0,5 литра теплой воды;
– 1. чайная ложка сухих дрожжей;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 4 столовые ложки растительного масла;
начинка:
– 500 граммов капусты;
– 1 лук;
– 1/2 стакана рассола из огурцов или помидоров;
– соль, специи и зелень по вкусу;
– щепотка сахара.
Приготовление:
- В глубокой миске соедините просеянную муку, сахар, соль и сухие дрожжи.
- Влейте теплую воду и растительное масло, тщательно перемешайте до получения однородного теста. Накройте миску и оставьте тесто в теплом месте на 40 минут, до появления характерных пузырьков.
- Для начинки тонко нашинкуйте капусту и нарежьте лук.
- Обжарьте овощи на разогретой сковороде, добавив немного рассола и щепотку сахара, тушите до мягкости.
- Готовое тесто разделите на две неравные части.
- Большую часть равномерно распределите по дну подготовленной формы. Сверху выложите остывшую капустную начинку.
- Накройте начинку меньшей частью теста, защипните края.
- Выпекайте пирог в разогретой до 170 – 180 градусах духовке в течение 60 – 70 минут, до золотистой корочки. Перед подачей дайте пирогу немного остыть.
Приятного аппетита!
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