24 января, 22:22
Пирог с бананами на сковороде: огромная порция удовольствия за несколько минут

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Пирог с бананами на сковороде можно приготовить всего за 20 минут.
  • Для пирога нужны желтые бананы с коричневыми пятнышками, во избежание пресного вкуса.

Когда за окном метель – всегда хочется улучшить настроение чем-то вкусненьким. Пирог с бананами – идеальное дополнение к атмосфере домашнего уюта.

Быстрые пироги на сковороде – прекрасная альтернатива походу в кафе или кондитерский отдел. Они просты в приготовлении и не требуют требовательных ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok anny.cooking.

Как приготовить банановый пирог на сковороде?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 1 яйцо;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 2 столовые ложки сахара;
– 50 граммов гхи;
– 100 миллилитров молока;
– 4 столовые ложки муки;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 4 – 5 бананов.

Готовим вкусный пирог за считанные минуты: видео

Приготовление:

  1. Сковороду застилаем пергаментом, смазываем маслом и посыпаем ванильным сахаром.
  2. Бананы нарезаем полосками и выкладываем на сковородку.
  3. Взбиваем яйца с сахаром, добавляем муку с разрыхлителем, выливаем тесто на бананы.
  4. Накрываем сковородку крышкой и готовим на маленьком огне 15 минут.
  5. Переворачиваем и наслаждаемся.

Какие бананы выбрать для пирога?

Идеальный выбор – желтые бананы, которые уже слегка покрылись коричневыми пятнышками. Это означает, что крахмал уже начал превращаться в сахар – именно то, что надо для вкусности, советует Kobieta.

Избегайте зеленых или идеально желтых бананов. Из-за них пирог будет пресным и с травянистым привкусом.

