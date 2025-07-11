Все просто ахнут: нежный пирог "Крестьянский" – не теряет популярности десятилетиями

Нежный пирог станет идеальным дополнением ваших выходных. Он элементарный в приготовлении и дарит удовольствие абсолютно всем.

Воздушный пирог с вишнями – это именно то, что поможет перезарядить батарейку после тяжелой рабочей недели. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала "Смачненьке", который не теряет популярности десятилетиями.

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Рецепт пирога "Крестьянский"

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 140 граммов муки;

– 30 граммов крахмала;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 3 яйца;

– 4 столовые ложки сахара;

– 80 граммов растительного масла;

– щепотка соли;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 300 граммов вишни без косточки;

– 10 граммов крахмала.

Приготовление:

Взбиваем яйца с сахаром, постепенно добавляем все остальные ингредиенты и замешиваем тесто, оно должно быть похожим на жидкую сметану. Слегка обваляйте вишню в крахмале, чтобы она не пустила много сока. В форму добавьте немного теста, потом вишни, и так чередуйте. Выпекайте 50 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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