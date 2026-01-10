Пирог "4 ложки": самый легкий способ вкусно накормить семью без затрат
- Нужно всего 4 ингредиента, чтобы испечь ароматный и сытный пирог.
- Усовершенствовать его вкус можно кусочками любимого фрукта.
Любой пирог – это спасение для занятых хозяек, которым всегда не хватает времени. А этот рецепт станет лучшим другом!
Даже если в вашем холодильнике нет особых ингредиентов, то этот пирог позволит воссоздать немного кулинарной магии и вкусно накормить родных. И главное – вам не придется валиться с ног от усталости, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
Не пропустите Все в восторге от салата "Француз": шедевр из элементарных ингредиентов
Как сделать пирог "4 ложки"?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 4 столовые ложки сахара;
– 4 столовые ложки муки;
– 0,5 чайной ложки соды;
– кусочки фруктов – по желанию.
Сколько не готовь – а будут просить еще / Фото "Хозяюшка"
Приготовление:
- Яйца взбиваем с сахаром.
- Затем медленно добавляем муку с содой. Тесто должно получиться жидковатым.
- Теперь можно добавить кусочки фруктов и перемешать – так пирог на вкус будет интереснее. А еще не помешает щепотка ванилина.
- Выпекаем 15 минут при 175 градусах.
- Перед подачей можно посыпать пирог пудрой.
Как правильно взбивать яйца с сахаром?
Несмотря на простоту приготовления, есть несколько нюансов, которые повлияют на результат. Ключевой – правильно взбитые яйца. Они должны быть комнатной температуры, так масса получится пышной, подсказывает Beszamel.
Венчики и посуда должны быть идеально чистыми, иначе масса не поднимется. Чтобы точно убедиться в чистоте приборов, можно протереть их лимонным соком.
Что еще приготовить?
Вафельный торт "Сникерс" – это подарок от Лилии Цвит, который стоит попробовать каждому.
А еще пригодится пригодится торт из трех ингредиентов без выпекания.