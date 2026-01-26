Дешевый пирог на заварке без молока: спасет, когда в холодильнике пусто

"Чайный" пирог может стать открытием даже для опытных хозяек. Это тот случай, когда даже скептики удивленно округляют глаза.

Пирог на заварке – замечательная находка, когда из ингредиентов только все самое простое, а времени не так много. Но не стоит переживать, жертвовать вкусом точно не придется, рассказывает Cookpad.

Как приготовить "чайный" пирог?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 300 граммов муки;

– 200 миллилитров крепкого чая;

– 170 граммов варенья;

– 180 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка соды.

Воздушный пирог без затрат / Фото "Вкусные и простые рецепты"

Приготовление:

Заварите крепкий черный чай и дайте ему немного остыть. Яйцо взбейте с сахаром до пышной массы, тонкой струйкой влейте горячую заварку, постоянно помешивая. Добавьте масло и варенье, перемешайте до однородности. Частями всыпьте просеянную муку, замесите полужидкое тесто, в конце добавьте соду или разрыхлитель. Тесто должно быть текучим, как на шарлотку. Вылейте в форму и выпекайте при 180 градусах 30 – 40 минут до готовности. Готовый пирог остудите и, по желанию, посыпьте сахарной пудрой.

Почему пирог на заварке особенный?

Цвет и структура – первое, что вас поразит. Также этот пирог получается влажным. поэтому не крошится, как бисквиты, советует портал Kuchnia.

Кроме того, заварка – замечательный усилитель вкуса. Поэтому чайный пирог – это не просто легко и дешево, но и насыщенные впечатления.

