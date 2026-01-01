Просто майонез смешать с мукой: шедевральные пирожки за 5 минут
- Смешайте майонез с мукой для быстрого приготовления пирожков.
- Этот простой рецепт сэкономит время и усилия после праздничных приготовлений.
После праздничных приготовлений долго стоять у плиты желание вряд ли у кого-то есть. Поэтому на помощь придут простые рецепты, которые сэкономят много времени и усилий.
Когда нужно приготовить быстрый завтрак или элементарный перекус – просто смешайте муку с майонезом! Вы удивитесь, но это просто невероятно вкусно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
Как приготовить вкусные пирожки из простых ингредиентов?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 миллилитров йогурта или кефира;
– щепотка соли;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 320 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.
Полезный рецепт на каждый день / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Йогурт смешиваем с майонезом, слегка солим.
- Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и хорошо перемешиваем.
- Делим тесто на 4 шарика, накрываем и оставляем отдохнуть на 10 минут.
- Шарики раскатываем в лепешки и жарим на сковороде до золотистости.
- Подаем с любимым соусом.
Зачем в выпечке используют майонез?
Благодаря майонезу жир в тесте распределяется очень равномерно. Благодаря этому тесто получается нежным и буквально тает во рту, подсказывает WP Kuchnia.
А еще майонез прекрасно усиливает действие разрыхлителя. О вкусовом акценте также стоит упомянуть – с ним пирожки всегда вкуснее.
