Самая вкусная начинка для пирожков с яйцом: исчезают по 7 за раз
- Начинка для пирожков включает рис, яйцо и зеленый лук для сочности и сытости.
- Для идеального результата главное правильно подобрать муку.
Начинка с рисом, яйцом и зеленым луком – это сочно и сытно. Пирожки исчезают за секунды – когда берешь еще один и уже не считаешь.
Эту начинку знают все, но каждый раз она работает одинаково хорошо, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Хозяйка". Никаких хитростей и дорогих продуктов – только удачное сочетание, которое держит форму и вкус.
Интересно Салат "Семья" за 5 минут: простой рецепт, который всем удается
Как приготовить начинку для пирожков?
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 стакана муки (3,5 стакана для теста и 0,5 стакана для формирования);
– 1 стакан теплого кефира;
– 1 чайная ложка соды;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки масла;
– отварной рис для начинки;
– вареные яйца для начинки;
– зеленый лук для начинки;
– масло для жарки.
Любимый вкус из детства / Фото Unsplash
Приготовление:
- Просейте половину муки в миску, добавьте теплый кефир и соду, хорошо перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы сода активировалась и тесто стало рыхлым.
- Отдельно взбейте яйца с сахаром, солью и маслом до однородности, после чего соедините яичную смесь с кефирной основой.
- Постепенно подсыпайте остальную муку и замесите мягкое, нежное тесто, которое не липнет к рукам и легко поддается работе.
- Накройте его пленкой и оставьте отдохнуть примерно на 15 минут.
- Тем временем смешайте отваренный рис, измельченные вареные яйца и мелко нарезанный зеленый лук.
- Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой, тесто поделите на небольшие кусочки, пальцами растяните в тонкие лепешки, выложите начинку и тщательно защипните края, формируя пирожки.
- Хорошо разогрейте масло на сковороде и обжаривайте пирожки швом вниз до румяной корочки с обеих сторон, помня, что во время жарки они еще подрастут.
- Снимите готовые пирожки на бумажное полотенце и подавайте горячими или теплыми.
Как выбрать муку?
Для бисквитов лучше брать высший сорт – она легкая и дает нежную текстуру, Zaxid.net. Для блинов подойдет первый, а если важна польза, стоит обратить внимание на цельнозерновую.
Обязательно проверяйте упаковку – она должна быть целой, без повреждений и следов влаги. Свежая мука не пахнет затхло, не горчит и легко рассыпается, без комков. Качественная мука всегда однородная, светлая и сыпучая.
Чем порадовать близких?
Торт из 3 ингредиентов без выпекания – это гениальный рецепт, который должен попробовать каждый.
А для перекусов и домашних посиделок прекрасно подойдет эта легкая закуска.