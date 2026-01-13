Цю начинку знають усі, але щоразу вона працює однаково добре, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Господинька". Ніяких хитрощів і дорогих продуктів – лише вдале поєднання, яке тримає форму й смак.

Як приготувати начинку для пиріжків?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 склянки борошна (3,5 склянки для тіста і 0,5 склянки для формування);

– 1 склянка теплого кефіру;

– 1 чайна ложка соди;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 2 столові ложки олії;

– відварений рис для начинки;

– варені яйця для начинки;

– зелена цибуля для начинки;

– олія для смаження.

Улюблений смак з дитинства / Фото Unsplash

Приготування:

Просійте половину борошна в миску, додайте теплий кефір і соду, добре перемішайте та залиште на кілька хвилин, щоб сода активувалася і тісто стало пухким. Окремо збийте яйця з цукром, сіллю та олією до однорідності, після чого з’єднайте яєчну суміш із кефірною основою. Поступово підсипайте решту борошна і замісіть м’яке, ніжне тісто, яке не липне до рук і легко піддається роботі. Накрийте його плівкою та залиште відпочити приблизно на 15 хвилин. Тим часом змішайте відварений рис, подрібнені варені яйця та дрібно нарізану зелену цибулю. Робочу поверхню злегка присипте борошном, тісто поділіть на невеликі шматочки, пальцями розтягніть у тонкі коржі, викладіть начинку й ретельно защипніть краї, формуючи пиріжки. Добре розігрійте олію на сковороді й обсмажуйте пиріжки швом донизу до рум’яної скоринки з обох боків, пам’ятаючи, що під час смаження вони ще підростуть. Зніміть готові пиріжки на паперовий рушник і подавайте гарячими або теплими.

Як вибрати борошно?

Для бісквітів краще брати вищий сорт – він легкий і дає ніжну текстуру, Zaxid.net. Для млинців підійде перший, а якщо важлива користь, варто звернути увагу на цільнозернове.

Обов’язково перевіряйте упаковку – вона має бути цілою, без пошкоджень і слідів вологи. Свіже борошно не пахне затхло, не гірчить і легко розсипається, без грудок. Якісне борошно завжди однорідне, світле й сипуче.

