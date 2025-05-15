Пышные и с хрустящей корочкой: вкусные пирожки без лепки по бабушкиному рецепту

Вкусные пирожки являются настоящей визитной карточкой наших бабушек. И они передали в наследство шедевры, которые захочется готовить каждый день.

Эти пирожки не просто вернут в детство, но и станут спасителями в те дни, когда хлопот хватает и без приготовления блюд. 24 Канал советует обязательно сохранить рецепт портала Ukr.Media и насладиться вкусом, который знаком каждому с ранних лет.

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Рецепт простых пирожков с картофелем

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов картофеля;

– 400 миллилитров картофельного отвара;

– 2 желтка;

– по столовой ложке соли и сахара;

– 1 чайная ложка сухих дрожжей или 20 граммов живых дрожжей;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 500 граммов муки.

Приготовление:

Отварите картофель, но жидкость не сливайте. Сделайте пюре, добавьте часть теплого отвара. Всыпьте дрожжи, немного сахара, соль и желтки. Постепенно добавляя просеянную муку, замесите мягкое, влажное тесто – не пересушивайте его мукой. Оно должно быть эластичным и "живым". Смажьте руки маслом, немного обомните тесто, накройте и оставьте подходить на 30 – 40 минут. Когда тесто подойдет, выложите его на стол, слегка припыленный мукой, вымесите и поделите на части для пирожков. В сковороде хорошо разогрейте масло, выложите пирожки в один слой и поливайте горячим маслом сверху. Обжарьте до румяной корочки с обеих сторон. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишек жира.

Приятного аппетита!

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