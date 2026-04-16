"Шпачки" из Черкасской области: рецепт миниатюрных пирожков с картофелем и чесночной поливкой

Недавно Министерство культуры Украины включило "Традицию приготовления "шпачков" на Городищине" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Жареные пирожки с картофельной начинкой не только являются вкусным и питательным блюдом, но и настоящими носителями истории.

Фудблогерка Татьяна Волошка поделилась в Instagram своим рецептом миниатюрных пирожков. Рассказываем и вам. Готовятся быстро, на вид получаются симпатичными, а на вкус непревзойденными.

Смотрите также Любимая часть курочки: готовим аппетитные блюда из филе бедра

Быстрый и простой рецепт "шпачков"

Ингредиенты:

250 миллилитров кефира или кислого молока

2 столовые ложки сахара

1 яйцо

1 чайная ложка соды

400 граммов муки

2 столовые ложки растительного масла

6 средних картофелин

80 граммов сала

1 большая луковица

щепотка соли.

Приготовление:

Для начала к кефиру надо добавить яйцо и хорошо перемешать. Далее добавляем соду, соль и сахар. Теперь всыпаем муку и замешиваем тесто. У вас не должно остаться сухой муки. Добавляем в тесто растительное масло и хорошо вымешиваем. Теперь приготовим начинку. Картофель надо отварить в подсоленной воде и размять, чтобы получить густое пюре без добавления воды или молока. Теперь сало нарежьте очень мелкими кубиками, вытопите до золотистых шкварок, а затем добавьте лук. Все это (вместе с жиром) вмешайте в пюре. Обязательно дайте начинке полностью остыть перед тем, как лепить пирожки, иначе тесто на кефире начнет "плыть". Теперь раскатываем тесто в тонкий пласт, примерно 3 миллиметра. И рюмкой или маленьким стаканом вырезаем кружочки. Чем они меньше, тем искуснее считается хозяйка. Обычно готовят изделия размером 3 – 5 сантиметров. Далее выкладываем на кружочки начинку и лепим маленькие пирожки. Теперь обжариваем их в растительном масле. Готовые пирожки можно выложить на бумажное полотенце. И последний акцент. Для этих пирожков надо сделать поливку. Смешайте растительное масло, чеснок и укроп и полейте "шпачки". Приятного аппетита!



Миниатюрные пирожки с начинкой / Татьяна Волошка

История "шпачков" из Черкасской области

История блюда имеет глубокие обрядовые корни: раньше "шпачки" готовили на большие религиозные праздники, такие как Сорок Святых или Сретение, рассказывает Министерство культуры Украины. Сегодня традиция больше всего сохраняется в поминальных обрядах. В тяжелые времена, в частности в годы голодоморов и после войны, "шпачки" стали для местных семей символом выживания. Благодаря простоте ингредиентов и скорости приготовления они были альтернативой хлеба и помогали спасаться от голода.

Больше всего такие маленькие пирожки распространены в городе Городище Черкасской области и в населенных пунктах Городищенской общины. Несмотря на то, что каждая семья на Городищине имеет собственные секреты приготовления, форма и крошечный размер пирожков остаются неизменными на протяжении десятилетий.

Что еще вкусного приготовить?