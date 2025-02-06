Вкус наслаждения: галицкий пляцок "Королевская вишня" от Лилии Цвит

Галицкие пляцки – это отдельный вид кулинарного удовольствия. Каждый из них открывает новые горизонты наслаждения моментом, поэтому неудивительно, что они пользуются такой популярностью.

Этот пирог олицетворяет все лучшие эмоции, которые дарит вишня в сочетании с маком и другими любимыми компонентами. Его приготовление требует времени и усилий, однако вы не пожалеете ни об одной потраченной секунде. 24 Канал предлагает наслаждаться этим пирогом по рецепту с ютуба Лилии Цвит.

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Рецепт пляцка "Королевская вишня"

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 12

Ингредиенты:

Шоколадные коржи:

– 6 желтков;

– 200 граммов сахара;

– 250 граммов маргарина;

– 150 граммов сметаны;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 250 граммов муки;

– 50 граммов какао.

Маковый слой:

– 300 граммов сухого мака;

– 3 яйца;

– 70 граммов сахара;

– 50 граммов муки;

– 0,5 чайной ложки разрыхлителя.

Ореховый слой:

– 4 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 200 граммов орехов.

Белковый слой:

– 6 белков;

– 200 граммов сахара;

– 40 граммов крахмала;

– 300 граммов вишен.

Крем:

– 300 миллилитров вишневого сиропа;

– 400 миллилитров воды;

– 2 пудинга (по 40 граммов);

– 50 граммов сахара;

– 400 граммов масла.

Приготовление:

Сначала шоколадные коржи. Желтки взбиваем с сахаром в пышную массу. Добавляем маргарин, сметану, погашенную уксусом соду и взбиваем. Добавляем муку и какао, замешиваем тесто, делим на 2 равные части. Выпекаем их в форме, застеленной пергаментом, 35 минут при температуре 170 градусов. Теперь маковый слой. Мак запариваем и перемалываем, добавляем желтки, муку и разрыхлитель, перемешиваем. Белки взбиваем с сахаром до пышной массы. Смешиваем белковую и маковую массу и аккуратно перемешиваем лопаткой. Ореховый слой: белки взбиваем с сахаром, добавляем желтки, муку и разрыхлитель, перемешиваем. Добавляем измельченные орехи и снова перемешиваем. Белковый слой: взбиваем белки в пену, добавляем сахар и взбиваем в пышную массу. Добавляем крахмал и перемешиваем. В форму выливаем маковый слой, затем белковый, посыпаем вишнями. Выкладываем ореховый слой и выпекаем час при 170 градусах. Крем: из сока вишен, который остался, 400 миллилитров вливаем в кастрюлю, добавляем сахар. К остальным 300 миллилитров добавляем пудинг и перемешиваем. Доводим сок в кастрюле до кипения, добавляем сок с пудингом и варим до загустения. Затем накрываем пищевой пленкой вплотную и охлаждаем. Масло взбиваем, затем постепенно добавляем пудинг. Складываем пирог. Шоколадный корж смазываем кремом, то же самое повторяем с трехслойным и вторым шоколадным коржами. Хаотично поливаем растопленным шоколадом, посыпаем сахарной посыпкой.

Приятного аппетита!

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