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6 февраля, 09:45
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Вкус наслаждения: галицкий пляцок "Королевская вишня" от Лилии Цвит

Лилия Имбировская-Сиваковская

Галицкие пляцки – это отдельный вид кулинарного удовольствия. Каждый из них открывает новые горизонты наслаждения моментом, поэтому неудивительно, что они пользуются такой популярностью.

Этот пирог олицетворяет все лучшие эмоции, которые дарит вишня в сочетании с маком и другими любимыми компонентами. Его приготовление требует времени и усилий, однако вы не пожалеете ни об одной потраченной секунде. 24 Канал предлагает наслаждаться этим пирогом по рецепту с ютуба Лилии Цвит.

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Рецепт пляцка "Королевская вишня"

  • Время: 3 часа
  • Порций: 12

Ингредиенты:
Шоколадные коржи:
– 6 желтков;
– 200 граммов сахара;
– 250 граммов маргарина;
– 150 граммов сметаны;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 250 граммов муки;
– 50 граммов какао.
Маковый слой:
– 300 граммов сухого мака;
– 3 яйца;
– 70 граммов сахара;
– 50 граммов муки;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя.
Ореховый слой:
– 4 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 100 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 200 граммов орехов.
Белковый слой:
– 6 белков;
– 200 граммов сахара;
– 40 граммов крахмала;
– 300 граммов вишен.
Крем:
– 300 миллилитров вишневого сиропа;
– 400 миллилитров воды;
– 2 пудинга (по 40 граммов);
– 50 граммов сахара;
– 400 граммов масла.

Приготовление:

  1. Сначала шоколадные коржи. Желтки взбиваем с сахаром в пышную массу.
  2. Добавляем маргарин, сметану, погашенную уксусом соду и взбиваем.
  3. Добавляем муку и какао, замешиваем тесто, делим на 2 равные части. Выпекаем их в форме, застеленной пергаментом, 35 минут при температуре 170 градусов.
  4. Теперь маковый слой. Мак запариваем и перемалываем, добавляем желтки, муку и разрыхлитель, перемешиваем.
  5. Белки взбиваем с сахаром до пышной массы.
  6. Смешиваем белковую и маковую массу и аккуратно перемешиваем лопаткой.
  7. Ореховый слой: белки взбиваем с сахаром, добавляем желтки, муку и разрыхлитель, перемешиваем. Добавляем измельченные орехи и снова перемешиваем.
  8. Белковый слой: взбиваем белки в пену, добавляем сахар и взбиваем в пышную массу. Добавляем крахмал и перемешиваем.
  9. В форму выливаем маковый слой, затем белковый, посыпаем вишнями. Выкладываем ореховый слой и выпекаем час при 170 градусах.
  10. Крем: из сока вишен, который остался, 400 миллилитров вливаем в кастрюлю, добавляем сахар. К остальным 300 миллилитров добавляем пудинг и перемешиваем.
  11. Доводим сок в кастрюле до кипения, добавляем сок с пудингом и варим до загустения. Затем накрываем пищевой пленкой вплотную и охлаждаем.
  12. Масло взбиваем, затем постепенно добавляем пудинг.
  13. Складываем пирог. Шоколадный корж смазываем кремом, то же самое повторяем с трехслойным и вторым шоколадным коржами.
  14. Хаотично поливаем растопленным шоколадом, посыпаем сахарной посыпкой.

Приятного аппетита!

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