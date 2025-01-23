Он каждый раз особенный: рецепт знаменитого пляцка "Волны Дуная"

Пляцок "Волны Дуная" стал настоящим хитом среди украинских хозяек. Это вишневое наслаждение способно взбудоражить фантазию и заставит пережить незабываемый вкусовой опыт. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт портала "Семья и дом".

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Ингредиенты:

для теста:

– 250 граммов мягкого масла или маргарина;

– 200 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 5 яиц;

– 375 граммов муки;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 20 граммов какао;

– 2 столовые ложки молока;

– 500 граммов вишни;

для крема:

– 1 ванильный пудинг;

– 100 граммов сахара;

– 500 миллилитров молока;

– 250 граммов масла;

для шоколадной глазури:

– 200 граммов черного шоколада;

– 2 столовые ложки масла.

Приготовление:

Сначала хорошо отцедите вишню (если она замороженная, предварительно разморозьте), выложите на бумажные полотенца и тщательно просушите. Мягкое масло или маргарин взбейте до кремообразного состояния.

Постепенно добавьте сахар и ванильный сахар, тщательно взбивая после каждого добавления. Поочередно добавляйте яйца, взбивая после каждого добавления, пока сахар полностью не растворится.

Смешайте муку с разрыхлителем и постепенно просейте ее в масляно-яичную смесь. Тесто должно быть густым как сметана. Форму выстелите пергаментом и выложите 2/3 теста.

Какао смешайте с молоком и добавьте в остальное тесто, тщательно перемешайте. Распределите темное тесто поверх светлого, выложите сверху вишню и слегка вдавите ее в тесто.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут (готовность проверяйте деревянной шпажкой). Дайте остыть на решетке.

Для пудинга смешайте его с сахаром и приготовьте с молоком согласно инструкции на упаковке. Готовый пудинг накройте пищевой пленкой и дайте остыть до комнатной температуры.

Взбейте мягкое масло до пышности и по ложке добавляйте пудинг, хорошо взбивая после каждого добавления. Распределите крем поверх охлажденного коржа и отправьте в холодильник на минимум 1 час.