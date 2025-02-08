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8 февраля, 16:31
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Ароматный и рассыпчатый плов с мясом: простой рецепт выходного дня

Марта Касиянчук

Плов – фирменное блюдо узбекской кухни, отличающееся великолепным сочетанием мяса и риса. Ароматный и рассыпчатый плов со свининой очень просто приготовить в кастрюле.

Следуя ключевым кулинарным советам, вы получите безупречное блюдо, за которое родные будут целовать руки. Как приготовить плов со свининой в кастрюле рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Плов с мясом в кастрюле – рецепт

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порции: 5

Ингредиенты:
– 500 граммов свинины; 
– 250 граммов рису; 
– 1 морковь; 
– 1 лук желтый репчатый; 
– 10 граммов зубков чеснока; 
– 2 грамма лаврового листа; 
– 40 миллилитров подсолнечного масла;
– приправа к плову – по вкусу.

Приготовление:

  1. Свинину промойте, обсушите и нарежьте средними кусочками.
     
  2. Морковь нарежьте мелкой соломкой, а лук – мелкими кубиками. Чеснок порубите ножом.
     
  3. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Выложите свинину и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки.
     
  4. Добавьте в кастрюлю специи, морковь, чеснок и лук, хорошо перемешайте и продолжайте жарить на среднем огне около 2 – 3 минут.
     
  5. Влейте стакан кипятка и положите лавровый лист. Накройте крышкой, тушите около 20 минут.
     
  6. Когда из кастрюли испарится большинство влаги, высыпьте в кастрюлю промытый рис и разровняйте. Рис должен оставаться сверху. Перемешивать с мясом не нужно.
     
  7. Залейте мясо и рис водой и накройте крышкой. Продолжайте тушить до испарения воды около 25 – 30 минут.
     
  8. Готовый плов снимите с огня и оставьте под закрытой крышкой настояться еще на 15 минут.

Приятного аппетита!

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