Ароматный и рассыпчатый плов с мясом: простой рецепт выходного дня

Плов – фирменное блюдо узбекской кухни, отличающееся великолепным сочетанием мяса и риса. Ароматный и рассыпчатый плов со свининой очень просто приготовить в кастрюле.

Следуя ключевым кулинарным советам, вы получите безупречное блюдо, за которое родные будут целовать руки. Как приготовить плов со свининой в кастрюле рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba. Читайте также Традиционное блюдо соседей: готовим настоящий польский "Журек" Плов с мясом в кастрюле – рецепт Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 5 Ингредиенты:

– 500 граммов свинины;

– 250 граммов рису;

– 1 морковь;

– 1 лук желтый репчатый;

– 10 граммов зубков чеснока;

– 2 грамма лаврового листа;

– 40 миллилитров подсолнечного масла;

– приправа к плову – по вкусу. Приготовление: Свинину промойте, обсушите и нарежьте средними кусочками.

Морковь нарежьте мелкой соломкой, а лук – мелкими кубиками. Чеснок порубите ножом.

В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Выложите свинину и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки.

Добавьте в кастрюлю специи, морковь, чеснок и лук, хорошо перемешайте и продолжайте жарить на среднем огне около 2 – 3 минут.

Влейте стакан кипятка и положите лавровый лист. Накройте крышкой, тушите около 20 минут.

Когда из кастрюли испарится большинство влаги, высыпьте в кастрюлю промытый рис и разровняйте. Рис должен оставаться сверху. Перемешивать с мясом не нужно.

Залейте мясо и рис водой и накройте крышкой. Продолжайте тушить до испарения воды около 25 – 30 минут.

Готовый плов снимите с огня и оставьте под закрытой крышкой настояться еще на 15 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте невероятные котлеты "Кордон Блю".