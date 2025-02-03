Масло не будет брызгать во все стороны: какой простой ингредиент это гарантирует

Брызги масла во время жарки – распространенная и неприятная проблема. Никому не хочется после приготовления вымывать плиту и стены, но мало кто знает, как легко это предотвратить.

Жарка – один из самых популярных способов приготовления пищи. Главная забота во время этого процесса – разбрызгивание масла, но есть один простой лайфхак, с которым вы забудете об этой "головной боли", передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Как предупредить разбрызгивание масла

Сегодня есть много решений, которые позволяют избежать разбрызгивания масла со сковороды, благодаря чему не придется долго мыть плиту и стены. Например, специальный плоский экран, который напоминает сито. Однако есть и другой, дешевый способ, который не потребует затрат и усилий.

Полезный и действенный секрет / Фото Freepik

Секретный ингредиент – соль. Перед приготовлением надо насыпать и втереть в поверхность небольшое количество этого привычного для всех компонента. Соль образует тонкий защитный слой, благодаря которому масло не будет брызгать в разные стороны.

Но стоит помнить, что еду после этого солить уже не нужно, иначе она очень сильно повлияет на вкус блюда.

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