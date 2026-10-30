Забудьте о кипятке: почему пельмени лопаются в кипятке и когда их на самом деле нужно опускать в воду

Пока замороженный фарш прогревается внутри, давление пара просто разрывает оболочку, и весь наваристый бульон вытекает в воду. Чтобы оболочка оставалась целой, пельмени следует опускать в воду с температурой около 50 – 60 градусов.

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Ориентир прост: на дне кастрюли только начинают появляться первые мелкие пузырьки. При таком плавном нагреве тесто успевает равномерно оттаять, сохраняет плотность и не лопается.

Фишка со стаканом холодной воды

Бурное кипение механически ударяет изделия о стенки кастрюли и друг о друга, из-за чего швы расходятся, а тесто превращается в кашу еще до того, как проварится начинка. Чтобы сбалансировать температуру, через 3 минуты после закипания в кастрюлю доливают около половины стакана холодной воды.

Этот простой прием мгновенно утихомиривает бурление, выравнивает прогрев и позволяет фаршу и оболочке дойти одновременно.

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Варим пельмени без усилий / Фото Pexels

Точное время варки

Продолжительность приготовления зависит от размера изделий и отсчитывается строго после повторного закипания воды. Мелким изделиям достаточно 4 – 5 минут, стандартные магазинные варианты весом 12 – 13 граммов варятся 5 – 7 минут, а большим домашним требуется от 10 до 12 минут на умеренном огне. Чтобы проверить готовность, разрежьте 1 пельмень пополам: на стыке шва не должно оставаться белых сырых полосок теста.