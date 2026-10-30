Забудьте про окріп: чому пельмені лопаються в окропі та коли їх насправді треба кидати у воду

Поки заморожений фарш усередині прогрівається, тиск пари просто розриває оболонку, і весь наваристий бульйон витікає у воду. Щоб оболонка залишалася цілою, пельмені слід опускати у воду з температурою близько 50 – 60 градусів.

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Орієнтир простий: на дні каструлі тільки починають з'являтися перші дрібні бульбашки. За такого плавного нагріву тісто встигає рівномірно відтанути, зберігає щільність і не лопається.

Трюк зі склянкою холодної води

Бурхливе кипіння механічно б'є вироби об стінки каструлі та один об одного, через що шви розходяться, а тісто перетворюється на кашу ще до того, як провариться начинка. Щоб збалансувати температуру, через 3 хвилини після закипання в каструлю доливають близько пів склянки холодної води.

Цей простий прийом миттєво збиває вирування, вирівнює прогрів і дає змогу фаршу та оболонці дійти одночасно.

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Варимо пельмені без зусиль / Фото Pexels

Точний час варіння

Тривалість приготування залежить від розміру виробів і відраховується суворо після повторного закипання води. Дрібним виробам достатньо 4 – 5 хвилин, стандартні магазинні варіанти вагою 12 – 13 грамів варяться 5 – 7 хвилин, а великим домашнім потрібно від 10 до 12 хвилин на помірному вогні. Для перевірки готовності розріжте один пельмень навпіл: на стику шва не повинно залишатися білих сирих смужок тіста.