Однако в результате вместо тающего во рту риса получается сухое, жесткое зерно с неприятной "стеклянной" сердцевиной, которую не спасает даже дополнительный кипяток. Все дело в химической реакции крахмала на кислоту. Чтобы рисовая крупа равномерно набухла и впитала мясной бульон и растопленный жир, ее зернам нужна нейтральная среда.

Высокая концентрация органических кислот из томатной пасты мгновенно дубит внешнюю оболочку риса: крахмальные цепочки сворачиваются преждевременно, образуя плотный барьер. Вода через него почти не проходит, зерно перестает впитывать соки и остается полусырым даже после 40 минут приготовления.

Если хочется почувствовать свежую томатную кислинку, восточные мастера никогда не бросают помидоры в котел. Для этого существует классический ачик-чучук – салат из тонко нарезанных сладких помидоров и фиолетового лука, который подают отдельно к готовому горячему блюду.

Плов важно сохранить рассыпчатым / Фото Pixabay

Какой рис держит форму

Для плова выбирают длиннозерные сорта, в которых доля амилозы самая высокая. Круглый рис состоит в основном из амилопектина: при нагревании он быстро лопается, выделяет клейстер в бульон и моментально превращает блюдо в вязкую кашу.

Идеальным выбором остается легендарная девзира из Ферганской долины или качественный длиннозерный пропаренный рис, в котором после обработки паром крахмал уже надежно запечатан внутри.

Имеет значение и возраст крупы. Зерно, отлежавшееся на складе 1 – 2 года, теряет лишнюю влагу и становится значительно плотнее риса нового урожая. Оно способно впитать гораздо больше жира и специй, оставаясь идеально упругим.

Перемешивание – тоже ошибка

Главная ошибка у плиты – привычка перемешивать рис с мясом и морковью во время варки. Лопатка ломает распаренные зерна, высвобождает крахмал наружу и провоцирует склеивание.

Рис выкладывают исключительно поверх зирвака сплошным ровным слоем и больше не трогают. Если крупу предварительно замачивали в теплой подсоленной воде в течение 40 – 60 минут, она уже впитала до 30 процентов необходимой влаги. В таком случае уровень кипятка над поверхностью риса не должен превышать 1 сантиметр, иначе вместо плова получится водянистая масса.