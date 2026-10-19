Проте в результаті замість танучого в роті рису виходить сухе, жорстке зерно з неприємною "скляною" серцевиною, яку не рятує навіть додатковий окріп. Уся справа в хімічній реакції крохмалю на кислоту. Щоб рисова крупа рівномірно набрякла та ввібрала м'ясний бульйон і розтоплений жир, її зернам потрібне нейтральне середовище.

Висока концентрація органічних кислот із томатної пасти миттєво дубить зовнішню оболонку рису: крохмальні ланцюжки згортаються завчасно, утворюючи щільний бар'єр. Вода крізь нього майже не проходить, зерно припиняє вбирати соки й залишається напівсирим навіть після 40 хвилин готування.

Якщо кортить відчути свіжу томатну кислинку, східні майстри ніколи не кидають помідори в казан. Для цього існує класичний ачик-чучук – салат із тонко нарізаних солодких томатів і фіолетової цибулі, який подають окремо до готової гарячої страви.

Плов важливо зберегти розсипчастим / Фото Pixabay

Який рис тримає форму

Для плову обирають довгозернисті сорти, де частка амілози найвища. Круглий рис складається здебільшого з амілопектину: при нагріванні він швидко лопається, викидає клейстер у бульйон і моментально перетворює страву на в'язку кашу.

Ідеальним вибором залишається легендарна девзира з Ферганської долини або якісний довгозернистий пропарений рис, у якому після обробки парою крохмаль уже надійно запечатаний усередині.

Має значення і вік крупи. Зерно, яке відлежало на складі 1 – 2 роки, втрачає зайву вологу й стає значно щільнішим за рис нового врожаю. Воно здатне увібрати значно більше жиру та спецій, залишаючись ідеально пружним.

Помішування – також помилка

Головна помилка біля плити – звичка перемішувати рис із м'ясом і морквою під час варіння. Лопатка ламає розпарені зерна, вивільняє крохмаль назовні та провокує склеювання.

Рис викладають виключно поверх зірвака суцільним рівним шаром і більше не турбують. Якщо крупу попередньо замочували у теплій підсоленій воді протягом 40 – 60 хвилин, вона вже взяла до 30 відсотків потрібної вологи. У такому разі рівень окропу над поверхнею рису не повинен перевищувати 1 сантиметр, інакше замість плову вийде водяниста маса.